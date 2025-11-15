FUTBOL
El Gardeny mira cap al futur
El club espera que la renovació de la gespa artificial incrementarà el seu nombre d’equips. L’entitat que presideix Emilia Cuenta en té vuit en competició
La UE Gardeny va presentar ahir els equips amb els quals afronta aquesta temporada 2025-2026, en un acte que va suposar també l’estrena de la renovada gespa artificial que ha col·locat la Paeria. La presidenta del club, Emilia Cuenca, confia que aquesta millora a la instal·lació els permeti créixer, per la qual cosa mira al futur de l’entitat amb optimisme. “Aquesta temporada tenim vuit equips i un centenar de jugadors”, explicava. “Vam competir amb sis de base, un Amateur a Quarta Catalana i tenim també un equip de veterans.” Afegia que “el canvi de gespa era una cosa que reivindicàvem des de fa temps i, tal com estava la instal·lació, ens ha costat captar jugadors. La nova gespa ens ajudarà segur a créixer en el futur”, va valorar la presidenta.
L’alcalde Fèlix Larrosa, que va assistir a l’acte de presentació dels equips, va explicar que “tinc una devoció especial pel Gardeny, perquè és un projecte especial, que treballa la inclusió. L’esport ja és en si mateix una eina per la inclusió, però el Gardeny és un projecte inclusiu i social que necessita la nostra especial protecció”, va afegir. Per la seua part, el regidor d’Esports, Jackson Quiñónez, va assenyalar que “era una obra molt necessària amb què el club podrà desenvolupar encara millor la important tasca que porta a cap”.
L’obra ha comptat amb un pressupost de 177.395 euros i l’ha portat a terme Mondo Ibérica.