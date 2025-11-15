“Només penso a millorar”
Gerard Encuentra destaca la competitivitat i la unió que hi ha al vestidor i se centra en el dia a dia. Reconeix que l’actual plantilla té punts en comú amb la de l’ascens
Malgrat que l’Hiopos Lleida és actualment una de les revelacions de la Lliga, Gerard Encuentra va rebaixar qualsevol indici d’eufòria i va insistir que els resultats no modificaran el focus principal del grup: créixer cada dia. “Esperar no esperava res d’aquest inici de Lliga perquè no faig quinieles, em focalitzo molt en la millora de l’equip en el dia a dia. El meu cap és incapaç de pensar a fer quinieles; només pensa a millorar, en com fer-ho millor i ser competitius”, va explicar ahir en roda de premsa. Malgrat la satisfacció per les primeres jornades, superant dos dels grans com Barça i Baskonia, va avisar que el camí és llarg. “Estem contents d’aquest inici, però això no és com comença sinó com acaba, per això toca continuar treballant com ho estem fent perquè el dia a dia és molt bo.”
Quan li van preguntar sobre les possibles similituds que té l’actual plantilla amb la de l’ascens, en la qual regnava el bon rotllo dins i fora de la pista, Encuentra va reconèixer que percep punts en comú pel que fa a l’exigència del dia a dia i en la cohesió del vestidor. “No sabria dir-ho perquè acabem de començar, però sí que veig coses semblants, sobretot en els entrenaments, en l’exigència del dia a dia; la competitivitat està sent molt bona”, va assenyalar. Va recordar la figura de Javi Vega en aquell ascens, un jugador que, segons va explicar, “va aconseguir aglutinar moltes cultures diferents per fer moltes coses junts”. Aquesta temporada, encara que no hi hagi un referent tan definit, creu que l’esperit es manté: “De vegades hi ha d’haver un jugador que faci aquesta tasca, i aquest any de moment entre tots ho estan fent”, va apuntar.
També va alertar del potencial del Manresa malgrat que aquesta temporada no ha començat tan bé –té un balanç oposat a l’Hiopos– i va recordar els dos partits que van perdre en la pretemporada. “Aquest any ens ha guanyat dos vegades, aquesta és la realitat. Juguen amb un nivell d’intensitat molt alt i pressionant tota la pista. De vegades el partit es pot convertir en un córrer amunt i avall, i ells en això són molt bons”, va advertir. Va insistir que l’Hiopos ha d’igualar o superar aquesta intensitat. “Hem de tenir la capacitat de frenar-los, de jugar amb el mateix nivell d’intensitat o més i ser intel·ligents per no entrar en el seu joc”, va assenyalar. Encuentra també va subratllar la importància del factor ambiental del Nou Congost. “És una pista superdifícil, que pressiona molt, molt semblant al que passa al Barris Nord, per això haurem de tenir una mentalitat idònia per estar concentrats i que aquest ambient no ens faci canviar el nostre estat emocional.”
Pierre Oriola torna a Manresa i podria debutar contra l’Hiopos
El Barris Nord va acollir ahir la protocol·lària presentació de tots els equips del Força Lleida, que van compartir pista amb els jugadors de l’Hiopos Lleida i les jugadores del Robles. El club compta aquesta temporada amb un total de 375 jugadors i jugadores distribuïts en trenta-cinc equips, vint-i-cinc esportistes més que l’any passat i amb quatre conjunts nous, un dels quals l’U22. A més, el Força Lleida compta amb 60 entrenadors i 44 delegats, amb àrea de preparació física, fisioteràpia i psicologia; a banda de cinc escoles amb més de 150 participants que formen part del Projecte Escoles.