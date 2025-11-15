INSTAL·LACIONS
La Paeria demana 1.250.000 € per millorar equipaments
A la Generalitat, per a tres projectes en pavellons i camps de futbol
La Junta de Govern Local de la Paeria, reunida ahir en sessió extraordinària, va aprovar sol·licitar una subvenció d’1.2500.000 euros a la Generalitat per a la modernització i condicionament de diferents instal·lacions esportives de la ciutat. Es tracta de tres projectes el cost total dels quals ascendeix a 2.500.000 euros i l’ajuntament s’acull així a la convocatòria que ha obert el Consell Català de l’Esport per millorar, a nivell de tot Catalunya, la xarxa bàsica d’instal·lacions esportives públiques.
A la convocatòria es poden presentar tres projectes i la quantitat ha de ser el 50% del total de la inversió prevista, d’acord amb les condicions fixades en la convocatòria.
El primer dels projectes que la Paeria ha presentat és la impermeabilització i adequació de les cobertes lleugeres de cinc pavellons, els dels Mangraners, la Bordeta, Barris Nord, Agnès Gregori i Onze de Setembre. Aquest projecte, que es troba en fase de licitació, es va aprovar el mes de juliol passat i té un pressupost de 579.117,99 euros. L’objectiu és resoldre les carències que tenen actualment les teulades d’aquests pavellons, causats pel desgast dels materials i el pas dels anys, i que puntualment provoquen goteres en aquests recintes esportius.
El segon projecte per al qual es demana subvenció és la substitució de part de la coberta i altres instal·lacions del pavelló Juanjo Garra, projecte que precisament va aprovar la Junta de Govern Local dijous passat i el cost del qual ascendeix a 639.222,71 euros.
El tercer projecte, pendent de redacció, és l’adequació, reparació i millora dels vestidors en diferents instal·lacions, amb un cost total que ascendeix a 1.281.659,3 euros.
Les obres es portarien a terme als camps de futbol de la UE Bordeta, Pardinyes, Balàfia i Camp d’Esports; també a la pista d’atletisme de les Basses i als pavellons Agnès Gregori, Barris Nord, Cappont, Onze de Setembre, Bordeta, Mangraners i Pardinyes.
Breu termini de temps
El fet de tenir les auditories fetes i les actuacions programades facilita que els projectes puguin executar-se en un breu termini de temps.