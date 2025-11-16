FUTBOL
El Barça tritura el Madrid
Recupera amb una golejada la seua hegemonia en el clàssic després de l’última derrota el març passat. El doblet d’Ewa Pajor i els gols de Sydney i Aitana Bonmatí van ser definitius
El Barça es va imposar amb autoritat ahir en el clàssic femení davant del Reial Madrid. Les blaugranes van golejar el màxim rival per 4-0 i van tornar a demostrar davant dels 36.276 espectadors del Lluís Companys que no hi ha ningú al seu nivell a la Lliga F. Ni tan sols un Reial Madrid que es va portar l’últim clàssic (1-3) al març i ahir va patir un contundent càstig que l’allunya a set punts del Barça, líder indiscutit a la taula.
Els primers 45 minuts a Montjüic van ser trepidants, amb moltes ocasions a les dos àrees i dos pals, un per a cada equip. El primer, d’Alèxia en el minut 1, i l’altre, de Feller poc després. Tot i així, el Barça, que es va mostrar més efectiu durant tot el xoc, va colpejar primer amb una diana d’Ewa Pajor que es retrobava amb el gol des de la seua recent lesió (1-0). La polonesa va tornar a marcar en el minut 20, però el seu gol va ser anul·lat per mà.
No obstant, en la tercera que va tenir no va perdonar i va col·locar el 2-0 perquè el seu equip marxés amb un important avantatge al descans.
A la represa, el ritme va baixar i el Barça se sentia còmode amb el marcador favor. Tanmateix, en el minut 75, un rigorós penal a favor del Madrid, amb consulta al VAR inclosa, va espantar la parròquia local. Va durar poc la incertesa, ja que Cata Coll, brillant durant tot el xoc, va repel·lir el llançament de Caroline Weir. En els minuts finals, el Barça va sentenciar el matx. Els gols de Sydney en el 91 i Aitana Bonmatí –suplent davant del Reial Madrid per molèsties– en el 93 van tancar un nou tiberi d’un Barça que és més líder en cada jornada que passa (4-0).