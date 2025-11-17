FUTBOL
El Mollerussa cau contra el Vilassar en un partit espès i seguirà una setmana més en descens
Fran anota l’únic gol d’un duel en què els del Pla d’Urgell van generar moltes ocasions
❘ mollerussa ❘ El Mollerussa va caure per 0-1 davant del Vilassar de Mar en un partit espès, travat i marcat per les imprecisions constants al centre del camp, fruit dels nervis del que era un duel directe en el qual el vencedor acabaria la jornada fora del descens. Cap dels dos equips no va aconseguir imposar el seu joc en un xoc sense continuïtat i en el qual un detall podia ser decisiu. I així va passar, perquè una acció mal defensada a la mitja hora va permetre al visitant Fran anotar l’únic gol del matx, que li va donar els tres punts al Vilassar i deixa l’equip del Pla d’Urgell ara a dos punts de la salvació.
El Mollerussa va començar amb intenció i les primeres arribades van ser seues. Roger Coll va avisar al minut 9 i, tot seguit, Fran va respondre per als visitants, trobant-se amb un Batalla molt segur. Coll va tornar a provar-ho al 21, però Escribano, que va firmar una actuació decisiva, va evitar el gol amb una altra mà salvadora. L’intercanvi d’ocasions va seguir, perquè Batalla va aturar una falta perillosa de Pol Rivera al 28 i, en el contraatac posterior, Guillem Porta va obligar novament a intervenir al porter del Vilassar.
El partit semblava obert fins que, al 32, una falta mal defensada va deixar una pilota morta dins de l’àrea. Fran, atent, la va empalmar de volea per firmar el 0-1. Abans del descans, Pariente va tenir l’empat en un lliure directe que es colava per l’escaire, però Escribano va tornar a lluir-se.
Després del descans, el Mollerussa va fer un pas endavant. Alpha ho va intentar amb un xut tou i, poc després, Scuri va vorejar el gol amb una volea que va sortir fregant el pal. Els minuts finals van ser un setge. Al 81, va arribar una triple ocasió de Jodar, Pariente i Kébé, però totes van acabar malgastades. Ja al descompte, el mateix Kébé va tenir l’última després d’un córner, però Escribano va tornar a actuar.
El Mollerussa va generar prou oportunitats per treure’n més, però la falta d’encert i aquest detall decisiu al minut 32 el van condemnar en un partit que, per joc i empenta, va merèixer almenys puntuar.
“No hem aprofitat els espais a l’esquena de la seua defensa”
David Cámara Romario, tècnic del Mollerussa, va lamentar que el seu equip no sabés llegir el pla de partit malgrat el bon inici. “No hem aprofitat els espais a l’esquena de la defensa i hem estat massa separats a dalt”, va lamentar el tècnic, que també va mostrar la seua resignació perquè “hem tingut quatre o cinc ocasions molt clares i no hem encertat; avui ha sortit creu”. De fet, va afirmar que defensivament van estar “correctes”, però que en atac va faltar qualitat als metres finals: “Ens ha faltat assegurar aquestes centrades i rematades en el terç final per generar perill de veritat”, va dir. A més, va confirmar que va substituir Reynold per un esquinç de turmell.