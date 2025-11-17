L’Hiopos Lleida es desfà en l’últim quart després de resistir amb punt d’honor fins llavors
Paga car el mal dia en el triple, les pèrdues i els rebots ofensius rivals
L’Hiopos Lleida va rebre ahir al Nou Congost una dura dosi de crua realitat. El Baxi Manresa es va emportar la victòria per 99-86 davant d’un equip lleidatà que arribava amb la moral pels núvols, però que, com ja li ha passat en altres ocasions, va resistir durant tres quarts i es va desfer per complet en l’últim. El que no era gens habitual és la versió totalment desdibuixada dels líders de l’equip, amb Batemon i Agada carregant-se de faltes i sense trobar punts, i un Ejim que va passar de puntetes pel partit. La seua actuació va exemplificar molt bé el paper d’un Hiopos Lleida que tan sols va anotar tres tiples en tot el partit, va perdre 23 pilotes i va concedir 16 rebots ofensius a l’oponent.
Malgrat tot, va arribar al descans guanyant (44-50) i a l’últim quart a un punt (73-72), impulsat per la gran actuació de Diagne, que en menys de 15 minuts pels seus habituals problemes de faltes, va anotar 18 punts i va capturar 6 rebots, però no va ser suficient en un últim quart fatal per als d’Encuentra (26-14), que van rebre una lliçó que el camí a l’ACB no concedeix marge d’error.
Com va advertir Encuentra, el Manresa es va llançar a l’intercanvi de cops tot just arrancar i, després de quatre atacs sense errors, es va situar 10-4. Les cartes eren sobre la taula: els perills locals més grans eren Hugo Benítez i Álex Reyes (22 i 24 punts al final del partit), mentre que el conjunt lleidatà podia penalitzar a la pintura. Els quatre primers punts van ser de Diagne, que aviat va haver d’anar-se’n a la banqueta després de fer dos faltes (14-7). Però el senegalès va mostrar el camí i Golomán li va prendre el testimoni, forçant dos 2+1 que van donar avantatge (16-17) a un Hiopos que només castigava en penetracions, però que deixava moltes segones opcions al seu rival. El conjunt de Diego Ocampo ho va aprofitar per tornar a prendre la davantera (24-20), malgrat que Walden, amb sis punts, va propiciar el 27-27 del final de quart.
Al segon acte, els d’Encuentra van millorar tancant el rebot, ja que només van permetre dos captures al rival per les set del primer quart. Va ser un factor decisiu, perquè el Manresa continuava penalitzant des de la llarga distància i es va col·locar 38-33 després de tres triples, als quals va respondre Agada, amb el primer i únic llançament de tres de la primera part, per obrir un 0-9 de parcial que va posar a l’Hiopos davant (38-42), malgrat tenir les seues dos torres (Diagne i Golomán) a la banqueta amb dos faltes. Quan es van asseure Agada i Batemon, després de dos faltes en atac, va tornar el senegalès i va ser el far de l’atac lleidatà, amb vuit punts seguits que van col·locar el 44-50 al descans després de dos triples locals.
Malgrat una cistella de sortida de Walden que ampliava la màxima renda a vuit punts (44-52), els problemes en el rebot defensiu van reaparèixer. Diagne i Batemon van fer la tercera falta i ràpidament se’n van anar a la banqueta. Llavors, el Manresa ja s’havia situat a un punt (54-55) després d’un parcial de 10-3 a base de triples (16 en total). Els locals el van ampliar fins al 14-3 per tornar a prendre la davantera, abans que Shurna igualés amb un altre triple (58-58) que convidava a l’optimisme, però que va ser el tercer i últim del dia per a l’Hiopos. Quedaven 16 minuts. Agada, en una gran penetració, va tornar a distanciar els seus (58-61), però va manar callar el públic i va rebre una tècnica. Era la seua quarta falta i aviat també la va rebre Golomán.
Al problema de les faltes se li van unir les pèrdues (vuit en el tercer quart) i en un tres i no res el marcador reflectia un 65-61, després d’una ratxa de 7-0. Malgrat una reacció lleidatana a base de caràcter (67-68), el Manresa es va tornar a posar al capdavant de forma definitiva (69-68). L’últim quart va començar igualat (73-72), però l’Hiopos mai no va semblar a prop de lluitar per la victòria. Davant la nul·la amenaça exterior, Diagne i Golomán van ser els únics capaços d’anotar en els primers tres minuts. El problema és que llavors el partit estava costa amunt (84-76), amb tècnica inclosa per a Encuentra.
L’esperança estava en una aparició d’Ejim, Batemon o Agada per fer front a les pèrdues i els punts en cadena locals. Els tres van anotar, però el màxim va ser atansar els lleidatans a cinc punts (89-84) després de dos tirs lliures a tres minuts del final de Batemon, que va acabar eliminat per faltes arran d’una altra en atac. L’Hiopos necessitava que el caos el beneficiés, però fins al final el que es va trobar van ser 10 punts en contra i només dos a favor, impotent per poder revertir la tercera derrota del curs.