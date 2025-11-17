HOQUEI
Sense premi per al Pons Lleida
El Llista va merèixer almenys un punt contra el Barcelona, però va encaixar un gol a falta de dos minuts que el va privar de l’empat. Bon partit dels lleidatans, que van igualar un 1-3 a la segona part
❘ LLEIDA ❘ El Pons Lleida va merèixer almenys un punt davant del potent Barça, però es va quedar sense premi quan havia aconseguit igualar un 1-3 i ja acariciava l’empat. Però quan faltaven escassos dos minuts per al final un llançament llunyà d’Ignacio Alabart va suposar el 3-4 que donava la victòria als barcelonins.
Ho havia advertit el tècnic Edu Amat, per puntuar davant del Barça t’ha de sortir un partit perfecte. I al Llista li va sortir un gran partit, però no perfecte. Això sí, jugant amb la intensitat, la concentració i el nivell que van mostrar ahir, difícilment hauria sortit derrotat de la pista del Rivas i s’haurien escapat menys punts. Ara, amb un calendari complicat al davant, la Copa, com afirma el tècnic, és molt cara.
Com era d’esperar, el Barça va sortir molt intens i no va tardar a atansar-se a la porteria d’un Pons Lleida al qual li durava molt poc la bola. Antonio Chino Miguélez va buscar el gol amb dos llançaments llunyans, als minuts 3 i 5, que en el primer cas va aturar Sergio Fernández i en el segon va sortir fora per poc. En canvi, el Barça, en la primera que va tenir clara va marcar el 0-1 amb una rematada d’Eloi Cervera.
Va respondre el Llista amb una bona acció ofensiva, però Nico Ojeda no va encertar davant del porter visitant (8’). Al 10 va ser el mateix Nico i Sebas Moncusí els qui van posar a prova els reflexos de Fernández, i el bon joc i l’atreviment del Pons Lleida van trobar el premi amb l’1-1 anotat per Nico Ojeda al minut 19. Però en la següent jugada el Barça va tornar a encertar i Marc Grau marcava l’1-2 amb el qual es va arribar al descans. A la segona part el Llista va continuar plantant cara, però qui va tornar a marcar va ser el Barcelona, amb una rematada d’Eloi Cervera al 43. Però els últims minuts van ser intensos. Al 44 els àrbitres van castigar amb penal una demolició a Darío Giménez i Sebas Moncusí el va transformar en el 2-3 que ficava els lleidatans de ple en el partit. Antonio Chino Miguélez, incansable tot el duel, va aconseguir l’empat amb una gran rematada llunyana (3-3, 47’) i Moncusí hauria pogut posar al davant el seu equip poc després. El matx acabava i el Llista vorejava un punt que hauria estat un gran premi. Però li va arrabassar un tir llunyà d’Ignacio Alabart a menys de dos minuts per al final per posar el 3-4. L’equip aparta ara la Lliga per afrontar la tornada de la WSE Europe Cup davant de l’Alcoi, al qual ha de remuntar, dissabte a casa, un 3-2.
Edu Amat: “Hem fet un partit per merèixer més, una llàstima”
El tècnic Edu Amat lamentava al final del partit l’oportunitat perduda: “Està clar que plantar cara al Barça no és fàcil, has de fer molt bé les coses i les hem fet, però al final hem tingut l’oportunitat i l’hem deixat escapar. És una llàstima. Hem fet un duel per merèixer més, no hem pogut i ens n’anem amb zero punts, de buit, que és el que compta a la Lliga, els punts, no les sensacions. I és el que els he dit al vestidor, aquesta actitud l’hem de tenir contra tots els equips i aleshores no s’escaparan tants punts com se’ns estan escapant.”
L’entrenador va afegir que “agraïm a la gent que ha vingut, ja vaig dir que era un horari de merda [va jugar a les 16.10], el pavelló era ple, la gent ha animat. Donar-los les gràcies, perquè els necessitem. El vestidor està tocat, perquè teníem l’empat i te’n vas de buit i et queda cara de ximple.”