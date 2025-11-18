PATROCINAT
Així serà l'acte d'homenatge que els germans Marc i Àlex Márquez rebran a Cervera
Els germans motociclistes seran homenatjats el proper 22 de novembre amb una gran festa "Back2Back, Márquez Brothers Making History" a la seva ciutat natal
Cervera prepara un acte multitudinari per homenatjar els germans Márquez després de les seves recents victòries al món del motociclisme. Marc Márquez s'ha proclamat campió del món de MotoGP i el seu germà Àlex ha aconseguit el subcampionat, una gesta històrica que la capital de la Segarra celebrarà el dissabte 22 de novembre de 2025 amb la festa "Back2Back, Márquez Brothers Making History".
La jornada començarà amb una recepció oficial a la Paeria de Cervera a les 11.15 hores, acte que estarà presidit per la ministra d'Educació, Formació Professional i Esports, Pilar Alegría; el paer en cap, Jan Pomés, altres autoritats i el Consistori Municipal. Els cerverins que no puguin assistir-hi tindran l'oportunitat de seguir aquest primer acte en directe a través de pantalles instal·lades a la plaça Major. Posteriorment, a les 11.45 hores, els germans Márquez sortiran al balcó principal de la Paeria per saludar els aficionats congregats.
El punt àlgid de la festa arribarà a les 13 hores a la plaça de la Universitat amb la sortida del comboi de 200 motos encapçalat pels germans Márquez. Les persones interessades a participar en aquesta rua poden inscriure's el mateix dia a partir de les 8 hores a la plaça de la Universitat, tot i que les inscripcions es tancaran quan s'arribi al límit de participants. La comitiva recorrerà diversos carrers emblemàtics de la ciutat fins arribar a la zona de Magdalena de Montclar, on tindrà lloc un showrun i l'actuació del subcampió de freestyle amb la participació dels dos germans a l'escenari.
Horari especial a l'espai dedicat als campions
L'espai expositiu que Cervera dedica als seus campions del món de motociclisme també ampliarà els seus horaris d'obertura amb motiu de la celebració. Estarà obert el divendres 21 de novembre, d'11 a 14 i de 17 a 19 hores; el dissabte 22, de 10 a 14 i de 16 a 19 hores; i el diumenge 23, d'11 a 14 hores. Els interessats poden visitar-lo al Museu Comarcal de Cervera, situat al carrer Major, 115.