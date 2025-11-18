FUTBOL
El Barça reobrirà el Camp Nou dissabte davant de l’Athletic
Va rebre la llicència de la Fase 1B, amb capacitat per a 45.401 espectadors
El FC Barcelona va anunciar ahir que tornarà a competir a l’Spotify Camp Nou aquest dissabte (16.15), en el duel de lliga davant de l’Athletic Club, després de rebre la llicència de primera ocupació de la Fase 1B, que permet reobrir l’estadi amb un aforament de 45.401 espectadors. Aquesta autorització, que completa la ja concedida de la Fase 1A (Tribuna i Gol Sud), inclou tota la zona de Lateral i garanteix les condicions operatives i de seguretat necessàries per a la tornada.
Serà el primer partit oficial al Camp Nou en 2 anys, 5 mesos i 22 dies, des del 28 de maig del 2023, quan el Barça va derrotar per 3-0 el Mallorca, amb doblet d’Ansu Fati i un gol de Gavi que va posar el colofó a més de 60 anys d’història de l’estadi.
Durant aquest període, l’equip ha disputat la majoria de partits com a local a l’Estadi Olímpic Lluís Companys i, en dos ocasions, a l’Estadi Johan Cruyff. El 7 de novembre, una sessió d’entrenament oberta a 23.000 aficionats va servir com a prova general de la nova instal·lació.
El club va detallar que l’estadi comptarà ara amb 129 posicions per a persones amb mobilitat reduïda, nous espais de confort, un túnel de jugadors completament renovat i vestidors modernitzats per a ambdós equips.
Moltes millores
Les millores també s’estenen als apartats de seguretat i evacuació, amb més accessos, vies d’evacuació, baranes, nou sistema de ruixadors i d’extinció automàtica.
També es posarà en marxa els sistemes d’accés amb pòrtics i ticketing integrat.
El Barça segueix treballant en la Fase 1C, que permetrà obrir el Gol Nord i elevar la capacitat fins a uns 62.000 espectadors, camí dels 105.000 previstos al completar-se la nova tercera graderia i la coberta, les zones de l’estadi encara en construcció.
Les entrades, a partir de 199 euros
Més enllà dels abonats amb el passi de temporada, que podran anar al partit sense problemes, el club va treure a la venda unes 16.000 entrades per a socis, que avui estaran disponibles per al públic general. La més barata costarà 199 euros, situades en el Córner i el Gol Superior i els preus van pujant fins als 589 que costen els tiquets més cars, a Tribuna. No obstant, els socis tenen un 20% de descompte.
El club preveu tornar-hi també en Champions
El club també va informar que treballa amb la UEFA perquè el pròxim duel de la Champions, el 9 de desembre davant de l’Eintracht Frankfurt, pugui disputar-se al Camp Nou, a l’espera encara de la confirmació de l’organisme europeu, que hauria de fer una excepció en la norma de no canviar d’estadi en la fase Lliga.