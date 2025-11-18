FUTBOL
El Catalunya-Palestina espera avui 30.000 espectadors
La selecció de Catalunya s’enfrontarà avui (18.30) a Palestina a l’Estadi Olímpic Lluís Companys, en un partit solidari per al qual s’esperen prop de 30.000 aficionats. Tota la recaptació es destinarà a projectes d’ajuda i reconstrucció a Gaza, en la segona parada de la gira palestina, que dissabte va reunir més de 50.000 persones a San Mamés. Amb entrades entre 5 i 15 euros, ja se n’han venut 26.000, cosa que podria portar a obrir la segona grada.
El seleccionador Gerard López va animar el públic a respondre massivament, en el que serà el segon partit de Catalunya aquest any després del 2-0 davant de Costa Rica. La convocatòria va tenir les baixes d’Arnau Martínez i Álex Moreno, substituïts per Ilie Sánchez i Arnau Campeny. Entre els que han demanat omplir Montjuïc destaca Pep Guardiola, que va qualificar el partit de “més que simbòlic”. A RAC1 va denunciar que “el món ha deixat Palestina sola” i va mostrar la seua confiança que els palestins sentin que “una part del món pensa en ells”.