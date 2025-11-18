TWIRLING
El Club Twirling Lleida classifica dos esportistes per a l’Europeu del 2026
El Club Twirling Lleida ha classificat aquest cap de setmana dos de les seues esportistes, Martina Parra i Martina Luque, per al Campionat d’Europa que se celebrarà de l’1 al 5 d’abril del 2016 a la ciutat d’Eindhoven, als Països Baixos. El club va aconseguir la classificació de les dos atletes en el Selectiu que es va celebrar aquest cap de setmana passat a Deltebre.
En aquest exigent torneig Martina Parra va aconseguir classificar-se per a la modalitat d’Artistic Twirling, mentre que Martina Luque ho va fer per a la de Solo 1 bastó. Parra ja té experiència en competicions internacionals, ja que aquest any 2025 va participar tant en el Campionat d’Europa, que es va celebrar al Barris Nord de Lleida, com per al Mundial que va tenir lloc a Torí.
Alicia Ruiz, entrenadora del Club Twirling Lleida, va destacar que “per a nosaltres és un orgull haver classificat dos esportistes per a l’Europeu del proper any, ja que ha estat un Selectiu de molt nivell en el qual calia passar diverses rondes”. Ruiz remarca el treball que fa el club lleidatà i el fet que de nou tindrà representació en una competició internacional. L’equip tècnic de l’entitat lleidatana el completen Nerea Olaya i Ariadna Sánchez.