NATACIÓ
Els germans Carrasco fan història amb set medalles
L’Emma i el Jordi no s’esperaven l’èxit a l’arribar sense una preparació específica
Emma i Jordi Carrasco, que van fer història en la natació lleidatana al guanyar set medalles (sis ella i una ell) en el recent Campionat d’Espanya d’hivern, van coincidir ahir a fer un balanç “sorprenentment positiu”, sobretot tenint en compte que arribaven sense expectatives i sense una preparació específica per a la competició al ser en piscina curta. L’Emma, del CN Sant Andreu, tornava tot just quatre dies abans de l’inici del torneig després de passar un mes entrenant-se als Estats Units, entre Chicago i Flagstaff, on es va centrar exclusivament en treballs de crol i càrrega aeròbica. Per això va explicar que el campionat va ser “molt diferent” dels anteriors, tant per la falta de preparació clàssica com pel jet-lag encara persistent. Tot i així, els seus resultats van superar el que havia previst. En la primera jornada va aconseguir el bronze en els 100 papallona amb una marca de 58.5, el seu millor temps personal, i una medalla “molt especial”, al tractar-se d’una prova que no acostuma a disputar. També va pujar al podi en els 200 braça. La jornada més exigent arribaria amb el 400 estils. Tot i així, va firmar el bronze i la marca mínima exigida per a l’Europeu de Polònia. Tanmateix, un nou criteri federatiu la va deixar momentàniament fora de la convocatòria, obligant-la a jugar-se la plaça en el 200 estils de l’últim dia. Abans d’aquesta prova decisiva, la lleidatana va disputar el 100 estils, en els quals va aconseguir la victòria amb 1:00.02, quedant-se a un segon del seu millor registre històric (59.2). Finalment, en el 200 estils, l’Emma va complir els pronòstics, va assolir la mínima i va confirmar la classificació per al Campionat d’Europa de piscina curta. “Ara toca afinar aquestes dos setmanes i donar el màxim a l’Europeu”, va concloure. El Jordi va admetre que “anava sense pressió i des del primer dia vaig notar bones sensacions”. Sobre el bronze en 50 papallona va dir que no “me l’esperava perquè no és la meua prova principal, ja que l’any passat nadava distàncies més llargues, però potser estigui agafant més força i guanyant velocitat. Quan vaig sortir de la piscina em vaig trobar la meua germana i ens vam abraçar”, va dir el nadador del CN Sabadell que s’exercita al CAR de Sant Cugat amb Lourdes Becerra. “El meu pròxim objectiu és l’Estatal júnior al març i fer mínima per a l’Europeu”, va concloure.