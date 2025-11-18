ATLETISME
Més de 560 atletes es donen cita en el 32 Cros Ciutat de Tàrrega
L’organització va preparar vuit circuits
Més de 560 atletes van competir en el Cros Ciutat de Tàrrega, que va celebrar la 32 edició diumenge. La cita va tenir lloc al càmping, recinte on es van disputar 12 carreres per a corredors totes les edats. La competició, organitzada per la regidoria d’Esports, formava part del Circuit Escolar de Cros de l’Agrupació Territorial dels Consells Esportius de Lleida (ATCELL). L’organització va habilitar vuit circuits de camins de terra amb distàncies entre 500 i 7.200 metres (circuits de 40 a 80 metres per als més petits). Els guanyadors van ser Imma Coberó i Sergi Hidalgo (veterans), Gemma Fernández i Mohamed Nouri (oberta), Jana Cuadros i Martín Sesé (juvenil), Ana María Achim i Jan Bosch (cadet), Jordina Aige i Hatim Mrizak (infantil), Aina Fillat i Maria Vilà (aleví), Ingid Melis i Quim Aldomà (benjamí) i Gal·la Bergés i Bru Arbonés (prebenjamí). També hi va haver carreres de Mini I3, I4 i I5, fins a 19 categories diferents.
La regidora d’Esports, Laura Tejero, es va mostrar “molt satisfeta” arran de l’alta participació. “Per a nosaltres aquest cros és una festa tant per als atletes que es dediquen a aquest esport com per als més petits que s’iniciaran en la prova”, va voler destacar.
En aquesta edició es va avançar l’horari de l’inici de la jornada a les 10.00. Tejero va reconèixer que “els canvis en els horaris, especialment de les carreres dels més petits, han semblat molt bé a algunes persones, mentre que a d’altres no els han agradat tant, però hem d’anar provant”.
En aquest sentit, el cros compta amb el suport del Consell Esportiu de l’Urgell i la Secretaria General de l’Esport, així com d’entitats, clubs esportius i empreses locals.