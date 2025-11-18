MOTOCICLISME
“De seguida vaig veure el talent que tenia Moreira”
Emili Alzamora, el seu primer mentor a Espanya al dur-lo del Brasil amb 12 anys
“Un dia em va trucar Ignacio Rivera [president executiu del grup cerveser Estrella Galicia] i em va dir que estaven interessats a obrir mercat al Brasil i que busqués un pilot brasiler per formar-lo. Vaig trucar a Alex Barros (expilot) i allà va sorgir l’opció de Diogo Moreira, després de dos joves pilots més que no tenien un nivell gaire alt. Ell era diferent, tenia només 12 anys i vam veure de seguida que tenia talent, a part que anava molt ràpid”, explica a SEGRE l’expilot lleidatà Emili Alzamora, campió del món de 125 cc el 1999 i amb una dilatada experiència formant talent. Alzamora va ser mànager dels germans Márquez i també va ser el cap visible del projecte de l’escola Monlau per la qual van passar en els seus inicis el català Àlex Rins o el francès Fabio Quartararo.
El lleidatà és actualment cap d’equip de l’UAX 72Motorsports Artbox Racing Team en el JuniorGP a través del projecte SeventyTwo Motorsports, amb la intenció és formar talent perquè arribin algun dia al Mundial. És el que va fer amb Moreira. “El vaig ajudar en la seua etapa de formació, però és un noi que ve d’una família que es va sacrificar molt per venir aquí i instal·lar-se a Alcarràs per complir el seu somni. Estic molt content pel Diogo”, afirma Alzamora.
“Tot per un somni”
El mateix Moreira va recordar diumenge després d’aconseguir el títol de Moto2 que “m’he tret mil tones de l’esquena amb aquest títol. Ha estat difícil perquè vaig venir molt jove a Espanya, amb 12 anys, sols el meu pare i jo. Ho hem deixat tot de banda per un somni, la família, la feina del pare també...”. De la seua capacitat de sacrifici també es fa ressò Àngel Grau, mànager del Suzuki Grau Racing, amb qui Diogo Moreira va polir la seua tècnica a partir del 2017 brillant en proves de supermotard. “La majoria de pilots solen posar excuses i culpar els altres quan no els surten les coses, però el Diogo no és així. És una persona superpositiva”. Avui el brasiler participarà en els tests de Xest, on provarà la nova moto en MotoGP.