FUTBOL
Setmana sense entrenaments al Camp d’Esports per la gespa
La gespa del Camp d’Esports presenta un millor aspecte després de dos setmanes de tractament i el seu estat continuarà millorant aquesta setmana, en la qual els clubs que l’utilitzen, Lleida CF, AEM i Atlètic Lleida, s’entrenaran en altres camps per no carregar-la. El Lleida, que demà juga a Mollerussa partit de Copa Catalunya, és l’únic que juga a casa el cap de setmana, rebent diumenge el Cornellà. L’AEM i l’Atlètic Lleida juguen fora.