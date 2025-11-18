SEGRE

FUTBOL

Setmana sense entrenaments al Camp d’Esports per la gespa

Estat que presentava ahir la gespa del Camp d’Esports.

La gespa del Camp d’Esports presenta un millor aspecte després de dos setmanes de tractament i el seu estat continuarà millorant aquesta setmana, en la qual els clubs que l’utilitzen, Lleida CF, AEM i Atlètic Lleida, s’entrenaran en altres camps per no carregar-la. El Lleida, que demà juga a Mollerussa partit de Copa Catalunya, és l’únic que juga a casa el cap de setmana, rebent diumenge el Cornellà. L’AEM i l’Atlètic Lleida juguen fora.

