La Copa Catalunya ofereix el primer Mollerussa-Lleida
Es mesuraran avui en sisena ronda, en el Dia del Club dels del Pla d’Urgell
La sisena ronda de la Copa Catalunya oferirà avui (19.30/Lleida En Joc) el primer derbi de la temporada entre Mollerussa i Lleida, que tornaran a enfrontar-se d’aquí a tot just un mes a Tercera RFEF, després de molts anys sense coincidir en competició oficial. El partit d’avui té un component especial, pel passat comú de molts dels jugadors i membres de l’staff a l’altre club, però arriba en un mal moment per als dos, en zona de descens –el Lleida cuer i el Mollerussa antepenúltim–, la qual cosa obliga a centrar el focus en la Lliga.
No obstant, el Mollerussa ha aprofitat perquè el partit suposi la celebració del Dia del Club. Per això, els socis hauran de pagar per l’entrada, que costarà sis euros, mentre que per al públic general i l’afició visitant tindrà un preu de 12, la qual cosa va generar cert malestar sobretot a l’afició lleidatana, perquè tant Lleida com Mollerussa van acordar que, a la Lliga, les entrades per a l’afició visitant costarien cinc euros.
“L’important és la Lliga”
David Cámara Romario va reconèixer en la roda de premsa posterior a la derrota davant del Vilassar (0-1) que el xoc d’avui “serà especial, perquè jo tota la vida he jugat a la UE Lleida i em porta bons records jugar contra ells aquest partit”. No obstant, va deixar clar que “l’important és la Lliga”.
“Hi haurà minuts per a tothom, amb l’objectiu que tots estiguin llestos per al partit de diumenge a l’Escala, que és l’important. No perdrem el focus del partit de Copa, però sabem el que és important”, va explicar el tècnic.
El tècnic del Lleida CF, Jordi Cortés, que es retrobarà amb el Mollerussa després d’haver tornat ja al Pla d’Urgell en pretemporada per enfrontar-se al seu exequip, afronta el xoc amb una visió similar. “Estem centrats en la Lliga, que és el que ens preocupa. Arribem fatigats, però sabíem que aquesta competició havia d’arribar en algun moment i l’afrontem amb il·lusió”, va declarar l’entrenador de Balaguer.
Així mateix, va reconèixer que “donarem minuts a jugadors amb menys ritme o que venen de sanció, perquè tothom estigui preparat per quan se’ls necessiti a la Lliga”.