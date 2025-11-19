CICLISME
Jofre Cullell i Laia Bosch, vencedors del VI Gran Premi la Seu d’Urgell
Més de 220 ciclistes de Catalunya i Andorra es van donar cita el cap de setmana a l’Horta del Valira per competir en el VI Gran Premi la Seu d’Urgell, que va tenir com a guanyadors absoluts Jofre Cullell i Laia Bosch. L’esdeveniment, impulsat per l’ajuntament de la Seu i l’Andorra Sprint Club, va formar part novament del calendari de la Copa Catalana de Ciclocròs, sota la supervisió de la Federació Catalana de Ciclisme. La prova masculina va tenir com a protagonista indiscutible l’olímpic Jofre Cullell (BH Coloma Team). El corredor de Santa Coloma de Farners, que ja acumula nombrosos títols estatals i catalans en ciclocròs i BTT, es va imposar amb claredat i va creuar la línia de meta amb un minut d’avantatge sobre Marc Romero (Bike Garraf), actual líder provisional del certamen. En la categoria sub-23, el triomf va correspondre a Aleix Casanovas (SC Ilerdenc).
En la cursa femenina, Laia Bosch (Massi Baix Ter), que competeix també en sub-23, va sumar el cinquè triomf consecutiu aquesta temporada. Bosch va avantatjar en gairebé dos minuts la seua companya d’equip, Sílvia Cuatrecasas, i en més de tres la tercera, M. Mayalen Noriega (Girona Gravel Girls CC), que va ser la vencedora entre les elit.