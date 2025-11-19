ARTS
El lleidatà Joel Lee, tècnic de la Federació Catalana
El lleidatà Joel Lee s’ha incorporat com a entrenador de la Federació Catalana de taekwondo, on prepararà la selecció catalana de pumses al Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat. El seu debut en aquest càrrec serà en el Campionat d’Espanya que tindrà lloc entre el 4 i el 8 de desembre a la localitat alacantina de la Nucia. “És un orgull que la Catalana hagi confiat en mi per a aquesta responsabilitat”, explica el lleidatà. Joel, de 43 anys, ha estat internacional amb Espanya en aquesta modalitat tècnica de taekwondo, en la qual ha aconseguit nombroses medalles. L’any passat es va retirar de la competició, però no descarta tornar només a nivell estatal.