ATLETISME
La Trail Montroig reuneix 900 corredors en quatre categories
La Trail Montroig 2025 va reunir dissabte 904 participants a la Reserva Natural de Fauna Salvatge de Sant Llorenç de Montgai i Camarasa, en modalitats de Marató, Mitja, Esprint i una volta no competitiva. En la Marató van vèncer Zaid Ait Malek (4 h. 51’) i Anna Cisquella (6 h. 27’). En la Mitja es van imposar els germans Ivan i Julen Calvó, que van creuar la meta conjuntament (2 h. 05’), i Paula López (2 h. 37’). En l’Esprint van guanyar Èric Moya i Ena Dack.