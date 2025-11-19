FUTBOL
Triomf més enllà del resultat
Catalunya guanya Palestina davant de 30.000 espectadors en un amistós benèfic que dona la recaptació a Gaza. El blaugrana Marc Bernal, que surt d’una llarga lesió, va ser ‘espiat’ per Flick
La selecció de Catalunya es va imposar ahir a Palestina (2-1) en un amistós carregat de simbolisme i solidaritat disputat a l’Estadi Olímpic Lluís Companys. Davant de 30.018 espectadors, l’equip dirigit per Gerard López va firmar una victòria que va quedar en un segon pla davant de l’objectiu benèfic del partit: destinar els ingressos a ajudar els damnificats a Gaza pel conflicte entre Israel i Palestina.
El combinat català, reunit amb escassos entrenaments previs, va arrancar amb ritme i va saber resoldre el duel en una primera meitat vibrant. Catalunya va colpejar immediatament, als quatre minuts, amb una acció d’estratègia que Ilie Sánchez va rematar de cap per posar l’1-0. Va destacar Marc Bernal, observat des de la grada pel seu tècnic en el Barça, Hansi Flick. El centrecampista va firmar 45 minuts molt complets en la seua tornada després de la lesió de genoll. El 2-0 va arribar al 27, fruit d’una transició veloç que va acabar en gol en pròpia meta de Mahajna. Palestina va reaccionar immediatament. Només tres minuts més tard, en un córner, un cop de cap al pal va deixar sense opcions Arnau Tenas i Moustafa Zeidan va empènyer el 2-1.
La segona part va començar amb domini visitant. Catalunya, molt renovada després dels canvis, va buscar el tercer i hauria pogut sentenciar a les botes de Jordi Cano, però el davanter de l’Europa no va connectar una rematada precisa.
El lleidatà Kelly Isaiah va cantar ‘Els segadors’
Tant a l’inici del partit com en el descans hi va haver activitats de cultura popular, actuacions musicals i una programació festiva diversa unint esport, solidaritat i germanor. En els prolegòmens del matx, es van interpretar en directe els himnes de Catalunya, en veu del lleidatà Kelly Isaiah, i de Palestina.