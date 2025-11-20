FUTBOL
La Champions també tornarà al Camp Nou
La UEFA ha donat el vistiplau per al partit davant de l’Eintracht Frankfurt
La tornada de la Champions League a l’Spotify Camp Nou està cada vegada més a prop. De fet, el Barcelona ha rebut ja el vistiplau inicial de la UEFA perquè el pròxim partit de la màxima competició continental a casa, el 9 de desembre davant de l’Eintracht Frankfurt, es disputi al seu estadi.
Aquesta decisió arriba després que el club anunciés la tornada al Camp Nou en el partit de LaLiga contra l’Athletic Club, que es juga aquest dissabte, a l’obtenir la llicència de primera ocupació de la Fase 1B, que li permet ampliar l’aforament de l’estadi blaugrana fins als 45.401 espectadors. L’esmentada llicència inclou tota la zona de Lateral, sumant-se a la ja concedida de la Fase 1A –que comprèn Tribuna i Gol Sud–, i es fa efectiva després que la UEFA hagi acceptat la petició de l’entitat catalana al considerar que “es compleixen tots els requisits necessaris”.
No obstant, l’organisme europeu aprofitarà el fet que el Barça disputarà diversos partits de Lliga a l’Spotify Camp Nou per realitzar una inspecció. Aquesta última prova, de fet, ja té data: es produirà el dissabte 29 de novembre, durant el partit del quadre de Hansi Flick davant de l’Alabès. Així, la UEFA acudirà al compromís per assegurar-se que tot funciona correctament abans de fer efectiu definitivament el canvi d’estadi del club durant la fase lliga de la Champions.
Ben aviat es comunicaran els detalls de la venda d’entrades, encara que els que tinguin el Passi Temporada 2025/26 ja tenen aquest partit inclòs. El Club recorda que aquest passi únic, vigent des de l’octubre i vàlid fins a final de temporada, garanteix l’accés a tots els partits oficials del primer equip masculí a l’estadi des de la jornada 13 de Lliga.
Quarta equipació
D’altra banda, el FC Barcelona va anunciar ahir que aquesta temporada tindrà una quarta equipació que ret homenatge al 0-3 davant del Reial Madrid del 19 de novembre del 2005 amb els gols de Samuel Eto’o i Ronaldinho, una samarreta que forma part de la campanya El futbol és art i que estarà disponible a la plataforma d’e-commerce del club, a les Barça Botigues i a nike.com.
El Barcelona femení torna avui a Stamford Bridge, un camp fetitxe en el qual ha guanyat els tres partits que ha jugat i on el Chelsea el rep amb set de revenja, amb el record vigent que l’equip blaugrana l’ha eliminat enles dos últimes Lligues de Campions.
Davant l’equip més consistent dels últims anys a Anglaterra, el Barça arriba líder de la competició europea, amb els mateixos punts que el Lió. Suma un ple de victòries en tres jornades, amb catorze gols a favor i només un en contra, i fa dies va golejar (4-0) en el clàssic de la Lliga espanyola el Reial Madrid. Així mateix, les blaugranes han sortit victorioses en totes les seues visites al feu del Chelsea en les últimes tres temporades (0-1, 0-2 i 1-4).