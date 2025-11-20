Les entrades per a l'Hiopos Lleida - Real Madrid tindran un preu de 20 euros per als socis
El partit, que se disputarà el 20 de desembre al Barris Nord, està designat com a 'Dia del Club' i no està inclòs en l'abonament
El Hiopos Lleida s'enfrontarà al Real Madrid el proper dissabte 20 de desembre de 2025 a les 19 hores a l'Espai Fruita Barris, en un partit corresponent a la Jornada 11 de la Liga Endesa. Aquest enfrontament ha estat designat com a Dia de Club, una jornada especial que comporta un sistema particular per a l'accés dels aficionats.
El concepte de Dia de Club significa que el partit no va inclòs en l'abonament habitual de la temporada de Liga Endesa. Durant la temporada, l'entitat lleidatana marca dos dies amb aquesta denominació, permetent que els abonats i abonades puguin adquirir entrada a preu reduït tot mantenint el seu seient habitual.
Calendari d'adquisició d'entrades
Els abonats i abonades tindran prioritat per comprar les seves localitats. Del 19 al 26 de novembre de 2025 es podran adquirir entrades exclusivament online pels abonats, mantenint el seient habitual. Per fer-ho, caldrà accedir a l'àrea personal del web i seleccionar l'opció "dia de club". A més, entre el 24 i el 26 de novembre s'habilitarà un punt presencial a taquilles (de 17 a 20 h) per aquells qui no hagin pogut gestionar-ho telemàticament. Des del club recomanen fer el tràmit online i contactar amb incidencia@flleida.cat davant qualsevol problema.
El 27 de novembre de 2025 es procedirà a l'alliberament de seients i es realitzarà manteniment de la web. Posteriorment, del 28 de novembre al 2 de desembre, s'obrirà una venda online d'entrades preferent per a abonats i abonades a preu de públic general, amb un màxim de dues entrades per abonat.
Després d'un dia de manteniment web el 3 de desembre, a partir del 4 de desembre de 2025 s'iniciarà la venda online d'entrades al públic general sense restriccions.
Preus de les entrades
Els abonats i abonades podran gaudir d'un preu especial de 20 euros per l'entrada corresponent al seu seient habitual, independentment de la zona i tipus de carnet. Pel que fa al públic general, la informació detallada de preus estarà disponible al web del club.