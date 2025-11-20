FUTBOL
El Lleida s’emporta el derbi
Supera el Mollerussa a domicili en la cinquena ronda de la Copa Catalunya, en un partit disputat finsal final. Òscar Rubio es converteix en el cinquè jugador amb més partits de la història del club
El Lleida va sortir vencedor de la cinquena ronda en la seua estrena a la Copa Catalunya davant del Mollerussa (2-3). Un torneig en el qual ambdós tècnics ja havien anunciat que realitzarien rotacions, i així va ser: només dos jugadors, Beneite i Sasha, van repetir respecte als seus últims onzes. El duel va deixar un fet històric: Òscar Rubio, amb 312 partits, va entrar al Top 5 de jugadors amb més partits en la història del Lleida, després de superar Buján, segons dades d’Oriol Jové.
El primer gol del matx el va firmar Unai Jódar al rematar, des del punt de penal, una pilota cedida per Miquel Graells. L’acció, que va suposar l’1-0, va nàixer d’una pèrdua de Félix en la sortida de pilota. Minuts abans, Dueso ja havia avisat amb una vaselina que es va perdre per centímetres.
Poc va tardar a reaccionar el Lleida. Menys d’un minut i mig després va arribar el gol de l’empat. Totti va buscar un tret des de fora de l’àrea que es va estavellar en la defensa, generant un rebuig que Putxi va aprofitar per cedir de cap a Magno. L’argentí va empalmar una volea a la mitja volta, per establir l’1-1 en el marcador.
La segona meitat va començar condicionada per l’expulsió de Manel Beneite, que va deixar el Mollerussa amb deu jugadors per una discussió al túnel dels vestidors durant el descans. I el Lleida no va tardar a aprofitar la situació. Tot just reprendre’s el joc, Aleix León va firmar un autèntic golàs: va recollir la pilota a la banda esquerra, va traçar una diagonal sortejant diversos rivals i va culminar l’acció amb un tret que va pujar i va caure amb violència fins a allotjar-se a l’escaire. Era l’1-2.
El conjunt visitant va ampliar distàncies a un quart d’hora del final. Pau Russo va encarar Lladonosa en un mà a mà i el va superar amb un toc subtil per dalt per establir l’1-3, una diana que semblava sentenciar l’enfrontament.
Però el Mollerussa no va abaixar els braços. A dos minuts del noranta, Sanz va connectar un gran cop de cap picat per firmar el 2-3 i revifar el Municipal, que va empènyer amb força fins al final del matx, encara que el marcador ja no es mouria. L’ambient va ser tan intens que el partit va estar a prop de suspendre’s després de dos avisos per megafonia pel llançament de líquid a la gespa.