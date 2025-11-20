ATLETISME
Passió per la Pujada
La cursa més veterana de Lleida es correrà el 14 de desembre i ja compta amb 240 inscrits d’un total de 400. De nou col·labora amb La Marató de 3Cat
La 44 Pujada a la Seu Vella, la cursa popular més veterana i emblemàtica de Lleida, tornarà a mobilitzar centenars de corredors el pròxim 14 de desembre en una edició que, a menys d’una setmana del tancament d’inscripcions, ja frega els 240 atletes en la prova competitiva –amb un límit de 400– i els 88 caminants –d’un màxim de 200–. L’esdeveniment, que manté la tradicional sortida des de la plaça de la Sardana i un recorregut exigent que travessa el Barri Antic, el Parc de la Mitjana i el marge del Segre abans d’afrontar l’emblemàtica ascensió pel carrer Cavallers, se celebrarà el mateix dia que La Marató de 3Cat, dedicada aquest any a la investigació del càncer. Els participants podran aportar voluntàriament entre 1 i 20 euros a la causa en el moment d’inscriure’s, segons van confirmar els organitzadors.
La prova comptarà novament amb la presència de figures destacades d’anteriors edicions com Alberto Puyuelo, Muhammad Lamin Bah o Roger Mirabet a la categoria masculina, i Paula Mata i Emma Carreras (mare de Roc) a la femenina. També està confirmada la participació de Roc Bellostas, vencedor de la 42 edició, i es manté com a referència el millor temps històric aconseguit el 2022 per l’atleta de Berga Xavi Tomasa, amb 32’05”, igual que el femení de la corredora d’Arbeca Núria Tilló (37’33”). Els que aconsegueixin batre aquests rècords podran aspirar a un dels premis econòmics més destacats que és de 100 euros.
Premis
La dotació econòmica també contempla 100 euros per als guanyadors absoluts, 50 per als segons i 25 per als tercers, a més d’un altre premi de 100 euros per al millor corredor i corredora del tram cronometrat del carrer Cavallers, el més exigent i popular. La resta de premis inclouran lots esportius, obsequis gastronòmics i trofeus per a múltiples categories i equips. La recollida de dorsals es realitzarà el 12 i 13 de desembre a Decathlon Lleida, encara que també serà possible fer-ho el mateix dia de la cursa.