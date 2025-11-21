BÀSQUET
Veure el Reial Madrid al Barris Nord costarà entre 50 i 85 € per al públic en general
L’Hiopos ha decretat el partit Dia del Club i els abonats pagaran 20 euros
La visita del Reial Madrid al Barris Nord del proper 20 de desembre, corresponent a l’onzena jornada de la Lliga Endesa, serà un dels dos partits que l’Hiopos Lleida ha decretat com a Dia del Club, la qual cosa obligarà els abonats a passar també per taquilla. En el seu cas hauran de pagar 20 euros, preu únic, independentment de la zona.
Quant al públic en general, els preus, que encara no s’han fet públics, oscil·laran entre els 50 euros, la localitat més barata, i 85 la més cara, al marge de la Fila 0, que de segur superarà els 300 euros que van costar l’any passat.
Respecte al duel de la temporada passada davant del conjunt blanc, en el qual es va esgotar tot el ticketing una setmana abans, el preu de l’entrada més barata era el mateix, però no la més cara, que llavors va costar 70 euros, 15 menys que aquesta campanya.
Serà el primer dels dos encontres que estan previstos com a Dia del Club. El segon encara no està decidit i molt possiblement no serà contra el Barça, amb el qual ja es va enfrontar en un amistós en pretemporada. La junta directiva està valorant aprofitar algun matx en el qual l’equip de Gerard Encuentra tingui alguna cosa en joc, sense importar el rival.
El club va posar a la venda dimecres passat les entrades davant del Madrid reservades als abonats, que tenen fins al 26 de novembre per retirar-les en la mateixa posició que tenen assignat l’abonament.
Les localitats es poden adquirir a través del web, si bé els tres últims dies s’habilitarà un punt de venda en taquilles del Barris Nord.
El dia 27 s’alliberaran les entrades que no hagin estat adquirides i s’obrirà un altre termini, entre el 28 de novembre i el 2 de desembre, perquè els abonats puguin comprar-les al preu del públic en general, amb un màxim de dos per soci. A partir del 4 de desembre la venda serà oberta a tothom.