L’Atlètic Lleida perd contra el València Mestalla en un duel per la zona baixa (1-0)
L’equip de Gabri ha disputat un partit amb dos guions diferents entre les dues meitats: el primer i únic gol de l’encontre, obra de Jurado, i la resta
L’Atlètic Lleida ha perdut a l’Estadi Antonio Puchades per 1 gol a 0. El partit ha començat amb nombroses arribades per part dels dos quadres buscant obrir la llauna abans que l’oponent, com la que ha tingut Boris als 4 minuts. En una pilota dividida al minut 7, Navarro se l’ha emportat, i entre Sule i Moró no s’han entès per robar-li, mentre que Jurado ha sigut el més llest per emportar-se l’esfèrica i l’ha col·locat al segon pal d’exterior per posar l’1-0. El ‘match’ ha presentat dos blocs junts, de possessions i passades curtes i intensitat tot i que al pas del temps s’han calmat les aigües. Amb tot, els d’Angulo han perdonat algunes ocasions clares per posar el segon mentre que Bilal ho ha intentat pels lleidatans causant dificultats a la posició d’extrem amb la seva agilitat amb la pilota. Els que han posat entre l’espasa i la paret als de Gabri han sigut el golejador Jurado i Otorbi, dos punyals per bandes, que han creat perill constant a la porteria de Pau Torres. L’àrbitre del partit d’avui, Miquel Pujol, ha xiulat el final de la primera meitat després dels dos minuts afegits.
La segona meitat s’ha reprès amb un millor joc de pilota per l’Atlètic Lleida i defensivament han estat més encertats. Les ocasions, però, han brillat per la seva absència durant els segons 45 minuts. El partit ha perdut molt ritme i no ha tingut massa espectacle, fent que hi hagi hagut tan sols un xut de Joanet pels visitants. Això sí, a l’afegit els d’Angulo han despertat per posar el segon: Mario n’ha tingut dues de seguides, però s’ha topat amb un salvador Pau Torres i Víctor Fernández ha perdonat en un mà a mà davant el porter català. El col·legiat ha indicat el final i els valencians han empatat a 11 punts als de Gabri, impedint sumar la segona victòria consecutiva després del 3-2 a casa davant l’Andratx.
L’Atlètic Lleida no aconsegueix sortir de la zona de descens després de la derrota contra els valencians en un duel que era clau per confirmar la millora dels de Gabri. El pròxim dissabte, els del Segrià rebran a l’Atlético Baleares a casa a les 19:00 h.