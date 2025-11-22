TENIS
L’Enoli Borges suma davant de l’Alzira la tercera victòria en sis jornades
L’Enoli Les Borges Vall va sumar la seua tercera victòria en sis jornades a la Superdivisió Masculina a l’imposar-se a la seua pista a l’Hortitec Alzira TT per un contundent 4-1, en un partit en què el conjunt de les Garrigues va mostrar solidesa, equilibri i capacitat per inclinar els duels en els moments clau. L’enfrontament va arrancar amb un xoc vibrant entre Francesc Carrera i Yuta Ito, que va acabar decantant-se per al japonès en un ajustat 2-3. Aquest seria, tanmateix, l’únic punt que Alzira aconseguiria al Centre de Tecnificació de Tennis Taula Enric Vall.
A partir d’allà, el conjunt local va agafar les regnes del partit. Horacio Cifuentes va igualar el marcador superant Nicolás Burgos per 1-3, mostrant seguretat després d’un primer set molt semblant. El bon moment lleidatà va continuar amb la victòria de Joan Masip, que va remuntar davant de José Carlos Guillot (1-3) per situar el 2-1 en el marcador. Després, Cifuentes va firmar el segon punt de la tarda, aquesta vegada davant Ito, que va doblegar per 1-3 amb un tenis taula molt sòlid. Amb el 3-1 en el global, el triomf local quedava ja encarrilat. El tancament va arribar de la mà de Carrera, que es va imposar a Guillot per 1-3 per rubricar el 4-1 definitiu.