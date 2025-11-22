SEGRE

L’Enoli Borges suma davant de l’Alzira la tercera victòria en sis jornades

Els dos equips abans del partit.

L’Enoli Les Borges Vall va sumar la seua tercera victòria en sis jornades a la Superdivisió Masculina a l’imposar-se a la seua pista a l’Hortitec Alzira TT per un contundent 4-1, en un partit en què el conjunt de les Garrigues va mostrar solidesa, equilibri i capacitat per inclinar els duels en els moments clau. L’enfrontament va arrancar amb un xoc vibrant entre Francesc Carrera i Yuta Ito, que va acabar decantant-se per al japonès en un ajustat 2-3. Aquest seria, tanmateix, l’únic punt que Alzira aconseguiria al Centre de Tecnificació de Tennis Taula Enric Vall.

A partir d’allà, el conjunt local va agafar les regnes del partit. Horacio Cifuentes va igualar el marcador superant Nicolás Burgos per 1-3, mostrant seguretat després d’un primer set molt semblant. El bon moment lleidatà va continuar amb la victòria de Joan Masip, que va remuntar davant de José Carlos Guillot (1-3) per situar el 2-1 en el marcador. Després, Cifuentes va firmar el segon punt de la tarda, aquesta vegada davant Ito, que va doblegar per 1-3 amb un tenis taula molt sòlid. Amb el 3-1 en el global, el triomf local quedava ja encarrilat. El tancament va arribar de la mà de Carrera, que es va imposar a Guillot per 1-3 per rubricar el 4-1 definitiu.

