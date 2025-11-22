HOQUEI
El Llista, obligat a guanyar per continuar viu a Europa
Ha de remuntar el gol de desavantatge de l’anada a Alcoi per passar a quarts
El Pons Lleida està obligat a guanyar aquesta nit (21.00) a l’Onze de Setembre l’Alcoi per més d’un gol de diferència si vol estar en els quarts de final de la Europe Cup, al perdre en l’anada per 3-2 en un partit marcat per un arbitratge molt casolà que va castigar els llistats amb fins a tres exclusions, la qual cosa el va obligar a jugar durant sis minuts en inferioritat. Ara l’equip d’Edu Amat tindrà el suport de la grada en una nit que sembla de gala, com les que anys enrere van permetre al club classificar-se per a les Final Four i aixecar, fins ara, tres títols continentals, qui més en té al costat de grans clubs com Liceo, Novara i Barcelos.
El Pons Lleida ja sap el que és guanyar el conjunt alacantí. Ho va aconseguir fa gairebé un mes i de forma folgada per 5-2, un resultat que avui li permetria superar els vuitens de final. Els seus jugadors ho saben i confien en el potencial que ha exhibit l’equip en els seus millors partits. “Estem molt motivats i amb moltíssimes ganes. Sabem que a Alcoi vam fer un partit molt seriós que vam acabar perdent per un gol, però sabem el que podem donar. Estem confiats en nosaltres mateixos i el que volem és passar, i estic segur que ho aconseguirem”, apuntava ahir un dels seus referents, Dario Giménez.
L’argentí, que ja va aixecar la primera corona en la seua primera etapa al club lleidatà, va dir que saben “com juga l’Alcoi i on li podem fer mal, així que hem d’aprofitar les seues debilitats”, i va assegurar que tenen molt clar el pla de partit, encara que va revelar que “si passa alguna cosa que no teníem prevista, estem preparats per afrontar-la”.
Crida a l’afició
Per la seua part, un dels capitans, Jordi Badia, va fer una crida a l’afició perquè ompli l’Onze de Setembre. “No tinc cap dubte que demà –avui– serà un dia gran i per això és molt important tenir el suport de la gent. Només els demanem que vinguin perquè el seu suport es noti abans fins i tot de començar el partit, perquè això ens donarà una força extra. I durant el partit, que no deixin d’animar vagi com vagi el marcador, perquè a casa lluitarem i creurem en la victòria fins a l’últim segon”, va indicar l’urgellenc.