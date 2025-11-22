BÀSQUET
A recuperar sensacions
L’Hiopos vol girar full de la derrota a Manresa i millorar avui a casa davant del Múrcia. Encuentra reconeix que va sentir “ràbia” al perdre un partit “en el qual hi va haver molts errors”
La derrota encaixada dissabte a Manresa encara cou al vestidor de l’Hiopos Lleida, conscient que va deixar escapar una bona oportunitat per sumar una victòria que l’atansés al somni de la Copa del Rei. “Prefereixo no parlar del partit de Manresa perquè m’entra la mala llet”, etzibava ahir en roda de premsa Gerard Encuentra, que va acabar el duel al Nou Congost tan enutjat que “vaig haver de fer diverses passejades pel pavelló per tranquil·litzar-me, perquè m’anava entrant la ràbia”, va revelar.
El tècnic va assegurar que el problema no va ser només el nefast últim quart, sinó els errors continuats durant tot el duel. “Vam cometre molts errors, no només a l’últim quart, sinó durant tot el partit. Hi ha errors bàsics en el joc, de no tancar el rebot, de pilotes perdudes, també quant a la disciplina dels sistemes, però tot i així en moltes fases del partit vam anar guanyant, per això ens fa més ràbia encara, perquè et queda la sensació que podies haver guanyat si no haguéssim comès tants errors”, va comentar.
Aprofundint en el matx davant dels del Bages, Encuentra va reiterar que “a Manresa van faltar moltes coses. Potser ens quedem amb el tram final, en el qual vam tirar d’individualitats, però és que vam fallar en moltes coses i durant tot el partit”.
Incidint en la falta de joc col·lectiu, com van apuntar dimecres passat tant Oriol Paulí com Gyorgy Golomán, el tècnic va voler comentar que “aquells moments són per a aquests jugadors, els que tenen caràcter, i això no va ser l’únic problema. Quedava poc temps i nosaltres ens vam deixar anar i ells es van encoratjar i van ampliar el marcador”.
Encuentra va avisar que davant del Múrcia, un dels equips més en forma de la Lliga, “hem d’intentar corregir tot el que vam fer malament, prendre millors decisions, estar al nivell d’intensitat adequada i, quan la pilota cremi, tenir millors opcions per jugar”.
No obstant, va valorar la situació global de l’equip a la classificació tenint en compte els rivals contra els quals s’ha enfrontat en aquest inici. “Veient el calendari que hem tingut, estar amb un balanç positiu de 4-3 a aquestes altures, qui no ho hauria firmat?”, es va preguntar.
Quant al conjunt dirigit per Sito Alonso, vinculat en el passat amb el desaparegut Lleida Bàsquet, Encuentra va destacar la dificultat que comporta el xoc. “Ha tingut un calendari molt similar al nostre, guanyant també al Palau i el Baskonia, i si no hagués perdut l’altre dia amb el Breogán ara aniria primer. Juguen súper físics, amb un entrenador molt tàctic i amb jugadors de qualitat, per la qual cosa serà un equip molt complex davant del qual haurem d’estar molt bé per poder competir”, va asseverar.
Els murcians arriben amb una victòria de marge sobre l’Hiopos que, si guanyés, l’atraparia a la taula abans d’afrontar l’aturada de seleccions.
Alonso: “Lleida és una de les pistes més complicades”
Sito Alonso, tècnic de l’UCAM Múrcia, va destacar ahir el gran ambient que es viu al Barris Nord i va assegurar que “és una de les pistes més complicades per a qualsevol rival visitant. Però el més important per a mi és que l’Hiopos Lleida, en el seu segon any a la Lliga Endesa, ha fet un equip amb un nivell molt expert. La contractació dels bases o de jugadors com Ejim i Shurna és una declaració d’intencions. És un equip molt complicat, especialment a la seua pista”.
L’Amara Lleida reprèn la Lliga a la pista del Bilbao
L’Amara Lleida reprèn aquesta tarda (16.00) a la pista del Bilbao la LigaU després de descansar la jornada passada. El conjunt de Borja Comenge, que ocupa l’última posició del grup B, buscarà la segona victòria de la temporada que li permetria empatar a la classificació amb el quadre basc, que compta ara amb un triomf més. Ambdós blocs venen de perdre el seu últim compromís i per un ampli marcador, els lleidatans a la pista del Gran Canària (95-59) i els bascos, a Burgos (83-68).