FUTBOL
“Tornar al Camp Nou serà una sensació increïble”
Flick confia que la proximitat de l’afició els doni “avantatge” davant de l’Athletic
El Barcelona torna per fi a l’Spotify Camp Nou, tot i que encara amb un aforament reduït de poc més de 45.000 espectadors, per saldar avui (16.15/DAZN) comptes pendents amb l’Athletic Club, l’última el fitxatge frustrat de Nico Williams. Ambdós clubs, que han viscut diversos desacords els últims anys, es mesuraran al renovat escenari blaugrana, que reemplaça l’Olímpic Lluís Companys després de gairebé dos temporades i mitja a l’exili de Montjuïc. El tècnic blaugrana Hansi Flick va celebrar la tornada i va assegurar que entrenar al renovat estadi els va deixar “sensacions increïbles”, mentre que confia que la proximitat amb l’afició els aporti “un avantatge” en un duel que considera un “gran examen” davant d’un rival de Champions. “Preferim jugar a l’Spotify Camp Nou. Quan vam entrenar allà, quan vaig pujar per les escales i vaig entrar al terreny de joc, les sensacions van ser increïbles. És un estadi de futbol, la qual cosa ens agrada. Estem molt contents. Espero que ens doni aquest avantatge la proximitat amb els aficionats”, va assegurar. Sobre l’Athletic, va recordar que es tracta d’un equip “molt bo” i que té “moltíssima qualitat”. Preguntat per la inesperada visita de Leo Messi a l’estadi, va afirmar que és “el millor jugador dels últims deu anys, si no més”, que sempre va disfrutar veient-lo i que la seua trajectòria “és increïble”, però va evitar qualsevol especulació: “El seu contracte acaba el 2028, el meu el 2027. No depèn de mi entrenar-lo.”
Tornen de les lesions Joan Garcia i Raphinha
Hansi Flick podrà comptar avui amb dos peces importants com són el porter Joan Garcia i el davanter Raphinha. Joan Garcia, totalment recuperat de la ruptura del menisc de la qual va ser intervingut fa vuit setmanes, serà titular, mentre que Raphinha començarà a la banqueta. Per la seua part, Marcus Rashford serà dubte per un procés gripal.
Valverde, tranquil per l’acollida a Nico
El tècnic de l’Athletic Club, Ernesto Valverde, no es va mostrar gaire preocupat per la rebuda que pugui patir Nico Williams al Camp Nou després de no fitxar pel Barcelona l’estiu passat per segon any consecutiu, ja que creu que la rebuda important a l’extrem internacional és la de l’Athletic i aquesta és “sempre amb els braços oberts”.
Expedient a Tebas per revelar dades del Barça
El Tribunal Administratiu de l’Esport (TAD) ha obert expedient a Javier Tebas, president de la Lliga de Futbol Professional (LaLiga), arran d’una denúncia interposada per Miguel Galán, president de l’Associació de Transparència en l’Esport, a causa de l’“incompliment del deure de confidencialitat al revelar els estats financers del FC Barcelona”.