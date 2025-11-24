BÀSQUET
Victòria agònica i necessària
El Cadí guanya el cuer Gran Canària i surt del descens. Un triple in extremis de Hollingshed va decidir
El Cadí la Seu va sumar ahir una victòria vital per reconduir la seua delicada situació i ho va fer davant d’un dels seus més directes rivals, un Gran Canària que va arribar a posar-lo contra les cordes, però que va acabar cedint en un final d’infart, en què un triple de Hollingshed va acabar decidint (73-71). El conjunt urgellenc va arrancar amb unes sensacions molt diferents amb què va acabar l’últim partit abans de l’aturada de seleccions, quan va ser vençut a casa pel Ferrol (61-89). El duel ho reclamava, ja que s’enfrontava al cuer que encara no havia guanyat. El 8-0 de sortida va deixar clares les intencions de les lleidatanes, obligant el tècnic canari a parar el matx als dos minuts i mig. El guió no va canviar i el Cadí, amb un atac precís i una bona defensa, va arribar a manar per nou punts (15-6), però les illenques van reaccionar de la mà de l’exurgellenca Laura Contell i van tancar el quart amb el marcador igualat (18-16). En el segon assalt el Gran Canària va completar la remuntada i amb vuit punts seguits de Richardson, inclosos dos triples, es va posar per primer cop davant (22-26). Isaac Fernández va parar el partit, però la continuació no va ser l’esperada, ja que Merceron va situar la màxima renda, quatre punts (22-26). Al Cadí li costava horrors anotar i només gràcies a accions de classe de Raventós i Aguilar es mantenia a la superfície, amb un Gran Canària més efectiu que va arribar al descans dominant per tres punts (34-37). El tercer quart va ser una muntanya russa. Les canàries, liderades per Richardson, van assestar un fort cop amb un parcial de 2-11 que va elevar la renda fins als 12 punts (36-48). Fernández va demanar temps i va canviar la defensa individual. L’equip va treure l’orgull i amb Hollingshed de referència –set punts gairebé seguits– va replicar amb un parcial de 18-3 que li va tornar el comandament del xoc al final del tercer quart (54-51). Faltava encara molt de temps i el Gran Canària, malgrat la fatiga –va jugar amb només 7 jugadores–, no es va rendir i va arribar al final amb opcions. Amb 70-71 a 23 segons del final, Hollingshed va exercir de líder i amb un triple va certificar una victòria vital que permet al Cadí sortir de la zona de descens.