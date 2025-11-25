FUTBOL
La sensació de la Lliga: el lleidatà Aleix Febas s'estrena com a golejador a Primera contra el Madrid
El jugador d’Almacelles és clau al centre del camp de l’Elx
El futbolista d’Almacelles Aleix Febas s’ha convertit, amb 29 anys, en una de les grans sensacions del primer terç de Primera divisió, com a peça clau al centre del camp de l’acabat d’ascendir Elx. El lleidatà ha disputat tots els minuts en els primers 13 partits de competició i, per posar el colofó a la seua gran arrencada, va anotar el primer gol en la màxima categoria per obrir el marcador de l’empat (2-2) que diumenge va aconseguir el seu equip davant del Reial Madrid, en el qual va militar 10 anys des d’infantil fins al filial, després dels seus primers anys a l’EFAC Almacelles, Baix Segrià i la UE Lleida.
Febas ja va ser el líder de la medul·lar de l’Elx que va pujar a l’elit la campanya passada, però el seu repte passava per consolidar-se per fi a la màxima categoria, una cosa que no va aconseguir a la seua anterior etapa al Mallorca. Després de jugar com a cedit al Saragossa i l’Albacete i ja desvinculat del Madrid, el d’Almacelles va debutar a Primera amb 23 anys, jugant 29 partits la temporada 2019-20 amb l’equip balear, que va perdre la categoria. El Mallorca va tornar a l’elit un any després, el 2021, però llavors amb prou feines va gaudir d’oportunitats i l’hivern del 2022 se’n va anar al Màlaga, a Segona.
El lleidatà va recuperar el seu nivell a l’equip andalús, però el descens a Primera RFEF el 2023 el va obligar a canviar d’aires rumb a l’Elx. Allà, amb l’arribada de Sarabia, va recuperar el seu millor futbol. Tant a Segona com a Primera, Febas ha demostrat ser el centrecampista que prometia i viu la seua gran eclosió a l’elit del futbol espanyol liderant un Elx que és onzè, amb el qual acaba contracte al juny i que presenta una proposta atrevida que se li adapta a la perfecció.
Aquesta temporada destaca per ser el jugador amb més faltes rebudes a Primera (44) i també el que menys n’ha fet de mitjana (0,38 per partit). A més, està a dalt dels rànquings de passades completades, en curt i en llarg, i, en especial, en distància en conducció cap endavant. Amb 2.153 metres avançats, només el superen Pedri, amb 2.237, i Vinícius, amb 2.229, segons el portal FBref.