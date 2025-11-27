Gabri: "Estem en una situació complicada"
Gabri García, entrenador de l’Atlètic Lleida, reconeix que l’equip viu “una situació complicada”, abans de rebre aquest dissabte a l’Atlètic Balears, i que aquesta setmana ha servit per “analitzar, pensar i reflexionar tots”.
Després de la derrota davant del València Mestalla, que deixa a l’equip encara en descens, va subratllar que ara “més que mai no hem d’estar junts, concentrats i donar un punt més en tot” per tirar endavant. A més, va afirmar que el fet de mesurar-se a casa a un rival de play off no "ens ha d’espantar, sinó que ha de ser una motivació".
El tècnic destaca que la clau per arribar a bons resultats passa per recuperar jugadors: “La millora passa per recuperar tots futbolistes. Ja tornen Alya i Cucu i espero que aviat recuperem a Auguri”, va explicar el de Sallent, que assegura que com més forts siguin individualment, “millor serem col·lectivament”.
Sobre l’enfocament del partit, descarta canvis d’última hora. “El canvi que hem de fer és el que havíem de fer des de dilluns, no diumenge”. Encara que reconeix adaptacions puntuals, insisteix que “nosaltres entrenem gairebé sempre igual i intentem jugar gairebé sempre igual”.
No obstant, assenyala aspectes futbolístics a corregir, especialment el control del ritme del joc: “Som un equip que sempre juga a la mateixa marxa, amb pilota i sense pilota, i això no pot ser”, va declarar. Tot i així, va treure la part positiva d’aquest fet, ja que va apuntar que “el preocupant seria l’apatia, això és corregible i vol dir que els jugadors ho volen fer bé".