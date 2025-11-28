TENIS
Aran Teixidó s’obre camí com a tenista professional
Al tornar dels EUA i graduar-se, busca confirmar els seus prometedors inicis
La lleidatana Aran Teixidó, de 24 anys, viu un dels moments més decisius de la seua carrera. Després de tornar l’any passat dels EUA –on va passar cinc anys compaginant estudis i tenis, completant un MBA i dos graus de Disseny Gràfic i Publicitat obtenint la màxima nota de Summa Cum Laude–, la jugadora formada a la FCT ha reprès la competició amb una convicció renovada: intentar obrir-se camí com a professional. “Vull intentar-ho i lluitaré per aconseguir-ho”, afirma des del lloc 689 del rànquing WTA.
El seu retorn no ha estat senzill. Va tornar lesionada de l’espatlla i va necessitar vuit mesos de recuperació que va acabar a Lleida abans de poder tornar a entrenar-se amb normalitat. Avui es forma a l’Ad In Tennis Academy, a CT Barcino, sota la direcció dels exprofessionals Albert Portas i Germán Puentes, al costat de la seua germana Meritxell. També competeix amb l’Stadium Casablanca de Saragossa, amb el qual va assolir les semifinals del Campionat d’Espanya per equips. “M’han ajudat molt. Ara només vull continuar millorant, sense posar-me objectius concrets”, explica.
Al setembre va estrenar el seu palmarès professional conquerint l’ITF W15 Ciudad de Ceuta, imposant-se a la final a la nord-americana Kate Mansfield per 6-4, 7-6 (3). Va ser un punt d’inflexió després d’una temporada en què ja havia disputat la primera final a Monastir (Tunísia) i firmat bones actuacions a Telavi (Geòrgia).
Al novembre va sumar el seu segon títol professional al W15 de Nules, derrotant la francesa Océane Babel per 7-6 (4), 6-1. Dos trofeus que en consoliden el retorn al circuit internacional amb pas ferm. La seua trajectòria juvenil ja apuntava maneres: campiona de Catalunya en totes les categories de base i una notable doblista juntament amb la seua germana bessona Ares, amb títols a la Haia, Porto, Clermont-Ferrand, Madrid i Tarragona.
Aquest estiu, ja de tornada, va tornar a brillar en dobles al guanyar l’ITF W15 de Telavi amb la seua germana Meri. Ara, vol allargar la temporada tant com pugui. A començaments de desembre disputarà l’ITF W15 de Melilla i espera entrar en algun torneig més abans de Nadal.