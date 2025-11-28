SEGRE
ATLETISME

La Cursa de l’Oli aspira a rebre 550 corredors

Recupera la sortida des de la Cooperativa en la 23a edició. Manté els dos recorreguts, de 5 i 10 km, i les inscripcions estan obertes

Els organitzadors de la prova, ahir a la Diputació. - DIPUTACIÓ DE LLEIDA

Les Borges Blanques celebrarà la 23a edició de la Cursa de l’Oli el 18 de gener del 2026 en el marc de la Fira de l’Oli, amb recorreguts de 5 i 10 km i sortida des de la Cooperativa Sant Isidre, novetat per a aquesta edició. La prova, organitzada pel Club Atlètic Borges, combina un 70% de camí i un 30% d’asfalt, amb un desnivell aproximat de 100 metres en la distància llarga. Per a aquesta edició s’ofereixen 550 dorsals i les inscripcions ja estan obertes des de fa uns dies.

Durant la presentació, la vicepresidenta de la diputació de Lleida, Sandra Castro, va subratllar “el valor d’iniciar l’any amb esport i salut, l’orgull de córrer en un territori productor d’oli i la complicitat institucional que garanteix una carrera segura, sostenible i de qualitat”. Per la seua banda, la regidora d’Esports de les Borges, Marta Urgell, va destacar “el dinamisme que la cursa aporta a la Fira de l’Oli i la recuperació de la sortida des de la Cooperativa”, a més d’apuntar que el consistori treballa “per recuperar algun espai de l’antic recorregut”.

La 10 K arrancarà a les 10.00 i la 5 K a les 10.05. El traçat llarg portarà els corredors per la zona del Turó de l’Andreu del Meno i el turó del Mònico. Els vencedors de la categoria masculina i femenina de la cursa de 10 quilòmetres rebran un premi exclusiu de 50 litres d’oli d’oliva arbequina.

