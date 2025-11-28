ARTS
Doble títol internacional per a Bonillo, de Golmés
El jove lluitador de Golmés Jonathan Bonillo Pérez, de 18 anys, va aconseguir un destacat èxit al proclamar-se doble campió del món al Dragons World Festival Italy, celebrat a Trapani (Sicília). Alumne del Dojo Yumoa Mura Kosen de Mollerussa, va representar Espanya a través de la Global Boxing Federation en un certamen que reuneix centenars d’esportistes de diferents disciplines. Bonillo es va imposar en la categoria amateur de 68 kg, obtenint els títols de campió mundial de boxa (GBF) i de K-1 (WMKF). El seu mestre, l’O-Sensei Toni Mármol, li va atorgar a més el Cinturó Honorífic d’Aiki-Ninjutsu en reconeixement a la seua trajectòria.