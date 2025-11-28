FUTBOL
Espanya arranca la batalla final amb l’anada a Alemanya
Aitana Bonmatí celebra el bon ambient i demana una Lliga F amb menys equips
La selecció espanyola femenina afronta avui (20.30) a Kaiserslautern el partit d’anada de la final de la Nations League davant d’Alemanya, un rival històric que arriba amb ànim de revenja després de la semifinal de l’última Eurocopa, quan un gol d’Aitana Bonmatí a la pròrroga va donar a Espanya el seu primer triomf contral es germàniques. L’equip de Sonia Bermúdez, vigent campió del món i únic guanyador d’aquest torneig, busca defensar la corona en l’eliminatòria que es resoldrà dimarts al Metropolitano, conscient de la fortalesa d’Alemanya a casa, on no perd un partit oficial des del 2017.
Bermúdez manté el bloc que va superar amb solvència Suècia en semifinals i incorpora com a novetat la davantera Edna Imade, mentre que no podrà comptar amb Salma Paralluelo. El retrobament entre totes dos seleccions arriba en un format que genera debat. Aitana Bonmatí, autora del gol decisiu a Zúric, reconeix que una final a doble partit “és una mica estrany” i que prefereix un desenllaç a un únic duel, encara que insisteix que Espanya no especularà: “Cal pensar a curt termini i intentar sentenciar si es pot”, va dir en una entrevista a la SER. La centrecampista, que arrossega una molèstia al tendó de l’isquio, però assegura que estarà disponible, recorda amb emoció el seu gol a l’Eurocopa després de superar una meningitis vírica: “Va ser molt especial, una cosa que et queda per a tota la vida.”
Més enllà del partit, Aitana va reflexionar sobre el moment del futbol femení. Va defensar la necessitat d’una aposta institucional real i va celebrar el clima actual a la selecció: “Després de tot el que hem passat, s’agraeix venir i sentir-se futbolista”, va reconèixer. També va alçar la veu per una Lliga F que considera estancada, ja que va reclamar un torneig “més competitiu, amb menys equips i un calendari més equilibrat”. Per a la tres vegades Pilota d’Or, el creixement del futbol femení depèn també que nens i nenes tinguin referents: “Si ens veuen com a exemple des de petits, creixen amb més consciència d’igualtat”, va expressar Bonmatí.