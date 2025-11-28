FUTBOL
Guillem Porta, a la selecció catalana amateur
El capità del Mollerussa obre avui la fase estatal de la Copa de les Regions
El capità del Mollerussa, Guillem Porta, és un dels divuit jugadors que aquest cap de setmana disputaran amb la selecció catalana la Fase Estatal de la Copa de les Regions de la UEFA. Aquesta competició, de caràcter bianual, arranca amb una primera fase de grups, en la qual Catalunya exerceix com a amfitriona (a la Ciutat Esportiva de la Damm) i s’enfronta avui a València, donarà després de dos rondes posteriors un representant espanyol que, ja el 2026, s’enfrontarà amb representants de la resta de federacions de la UEFA per decidir el campió.
El factor diferencial d’aquesta competició és que les seleccions regionals han d’estar formades per jugadors de Tercera RFEF o categories inferiors que mai no hagin tingut una llicència professional en la federació que representen. Així, el conjunt català, dirigit per Gerard Roca, està format per quatre jugadors de la Grama, tres del Peralada i del Vic, dos del San Cristóbal i del Tona i un representant del Can Vidalet, el Sant Just (Lliga Elit), el Vilanova i Guillem Porta, únic lleidatà de la llista.
El jugador de Vila-sana veu la convocatòria com “un premi”, que arriba “en un dels millors moments de la meua carrera”. “Malgrat que no estiguin acabant d’arribar els resultats amb el Mollerussa, crec que estic jugant al meu millor nivell i és molt il·lusionant representar Catalunya després d’anys treballant”, va declarar a SEGRE.
Fa un any, el centrecampista va viure una aventura al futbol finlandès que li va servir “per sortir de la zona de confort”, abans de tornar aquest gener al Mollerussa i entrar a la llista de Catalunya, en la qual ha estat un fix en tots els entrenaments. Abans de començar ahir la concentració per a la competició, la selecció havia fet sis sessions de treball, en les quals sempre va participar Porta, amb la mirada posada a “fer un bon paper en el campionat”.
“És difícil saber el nivell real dels rivals perquè encara no els hem vist jugar, però ens han dit que el nostre grup amb Madrid i València és complicat. Volem avançar i sabem que serà difícil. Amb dos partits en només dos dies, haurem d’aportar tots i tindrem oportunitats segur”, va afegir.
D’aquesta manera, per a la següent fase, ja al gener, es classificaran vuit equips, per la qual cosa Catalunya ha de ser primera de grup o una de les millors segones d’entre els cinc grups que hi ha.