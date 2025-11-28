ATLETISME
Premi al Xafacamins de les Borges Blanques
La Fundació Catalana de l’Esport va premiar dimecres a Barcelona l’Associació Xafacamins de les Borges Blanques pel seu projecte Foment de l’esport de caminar en favor de la gent gran. La iniciativa, centrada a promoure l’activitat física regular per a persones majors de 60 anys, va ser guardonada en la categoria Impuls i Promoció de l’Activitat Física de la gala Guardons de l’Esport 2025. Representants del club, que dimecres van recollir el seu premi, el van entregar ahir a l’ajuntament del municipi, on van ser rebuts per l’alcalde, Josep Farran. El representant municipal va felicitar el club pel seu reconeixement i va destacar el paper del seu projecte en la promoció d’un envelliment actiu.