SEGRE
transports

Circulació interrompuda a l'RL4 per una incidència en un tren de proves entre Calaf i Manresa

ATLETISME

Premi al Xafacamins de les Borges Blanques

Membres del Xafacamins, després de ser premiats pel seu projecte, que promou un envelliment actiu.

Membres del Xafacamins, després de ser premiats pel seu projecte, que promou un envelliment actiu.

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

La Fundació Catalana de l’Esport va premiar dimecres a Barcelona l’Associació Xafacamins de les Borges Blanques pel seu projecte Foment de l’esport de caminar en favor de la gent gran. La iniciativa, centrada a promoure l’activitat física regular per a persones majors de 60 anys, va ser guardonada en la categoria Impuls i Promoció de l’Activitat Física de la gala Guardons de l’Esport 2025. Representants del club, que dimecres van recollir el seu premi, el van entregar ahir a l’ajuntament del municipi, on van ser rebuts per l’alcalde, Josep Farran. El representant municipal va felicitar el club pel seu reconeixement i va destacar el paper del seu projecte en la promoció d’un envelliment actiu.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking