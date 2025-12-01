FUTBOL
El Bell-lloc obté la cinquena victòria de la temporada
El Bell-lloc va aconseguir ahir que els tres punts es quedessin a casa després de guanyar 3-1 el Seròs. Aquesta victòria de l’equip del Pla d’Urgell li permet col·locar-se setè en la classificació del grup 29 de Cuarta Catalana a l’haver guanyat cinc partits, mentre que el Seròs baixa a la vuitena posició.
Els visitants es van avançar al minut 36 amb un gol de Castellnou, i aquest resultat es va mantenir fins a l’últim minut de la primera part, quan Coulibaly va restablir la igualada. A la segona part Baili va aconseguir el segon gol local (2-1) al minut 75 i Bourraddane al 87 va marcar el tercer que va tancar el marcador, segellant una sòlida victòria del Bell-lloc. Malgrat aquest resultat, el partit va ser molt igualat.