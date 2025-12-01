La Copa es complica per a Pons Lleida
Cau a Calafell i veu com s’allunyen les opcions d’estar al torneig. Va igualar dos desavantatges de dos gols, però va acabar derrotat pels seus errors defensius i la falta d’encert
El Pons Lleida va fer ahir un pas enrere en les seues aspiracions d’estar a la Copa del Rei 2026 després de caure derrotat a la pista del Calafell per 7-5, en un partit espectacular i frenètic en el qual els atacs van guanyar clarament les defenses. Els llistats van arribar a igualar per dos vegades un desavantatge de dos gols, però les llacunes defensives i la falta d’encert el van acabar condemnant. Ara l’equip es queda a un punt de les posicions coperes amb tres partits per disputar, dos dels quals contra Liceo i Reus.
El matx prometia emocions fortes i no va defraudar en absolut. Després d’un parell d’avisos lleidatans, el Calafell va colpejar primer amb un gol de Pujadas als 4 minuts, aprofitant un rebuig de Javi Sánchez, que un minut després encaixava el segon, obra de Jero García, just en la jugada posterior en la qual Darío Giménez va vorejar l’empat. El mateix argentí va liderar la reacció llistada anotant el 2-1 en una gran jugada personal i Moncusí, al 9, restablia les taules.
El ritme era frenètic i les ocasions se succeïen sense parar. Al quart d’hora, Jero tornava a posar al davant els tarragonins a l’aprofitar un desajust defensiu lleidatà. El Pons Lleida hauria pogut empatar pocs segons després en una jugada d’estratègia, però el tir de Gabarró es va estavellar al travesser. D’allà fins al descans, exhibició dels dos porters.
A la represa, cop psicològic del Calafell. Penjada de Domènech i Badia, en el seu intent de blocar la bola, la introdueix a la seua porteria. Tocava remar una altra vegada contracorrent i el Pons Lleida es va refer en tot just mig minut d’antologia. Badia es rescabalava de la jugada anterior anotant el 4-3 en una gran jugada personal, i 30 segons després, Gabarró firmava un golàs al contraatac per tornar a restablir les taules (4-4).
Però l’empat va durar poc, ja que al 34 Jepi Selva colpejava des de la mitjana distància per situar per tercera vegada en avantatge el Calafell. Els d’Edu Amat haurien pogut equilibrar el marcador amb la desena falta dels locals, però aquesta vegada Gabarró no va poder batre Martí Serra. A l’altre costat, Javi Sánchez evitava el sisè aturant-ne una de directa al seu excompany Folguera, que uns minuts després, i després de dos clares ocasions lleidatanes desbaratades pel porter local, es refeia de l’error anotant el 6-4, que semblava sentenciar el duel.
Però el Llista encara no havia dit l’última paraula. Nico Ojeda va posar emoció amb el 6-5 i Amat va treure el porter per jugar amb cinc jugadors de pista, però un error en la passada del mateix argentí va permetre a Domènech marcar a pler i sentenciar una victòria que deixa l’equip molt tocat, a un punt de la Copa i a dos de les posicions de descens.