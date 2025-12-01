FUTBOL
La UE Balàfia presenta els seus 23 equips en el 60è aniversari
La Unió Esportiva Balàfia va fer ahir la presentació dels seus equips per a aquesta temporada 2025-26, a les instal·lacions del Complex Esportiu Municipal Manuel Lorite, l’any que commemora el seu 60 aniversari. El club que presideix Paco Rodríguez va presentar un total de 23 conjunts, entre els quals dos de femenins. Els equips són un de debutants, un de categoria prebenjamina, tres benjamins, sis alevins, tres d’infantils, dos cadets, dos de juvenils, un cadet femení, un juvenil femení, un amateur B, un amateur A i un de veterans. L’acte va comptar amb la presència del regidor d’Esports Jackson Quiñónez, així com representants de tots els grups municipals. L’acte, que va comptar amb una gran assistència de familiars, va acabar amb un festival pirotècnic. A més, jugadors del club van dibuixar plantats dempeus sobre la gespa el número 60, imatge que va ser captada per un dron.