AUTOMOBILISME
Verstappen venç a Qatar després d’un colossal error dels McLaren
Segon podi per a Sainz, que va ser tercer
El neerlandès Max Verstappen es va emportar una espectacular victòria al Gran Premi de Qatar, on Oscar Piastri va ser segon i Lando Norris, el gran perdedor del dia, només va poder ser quart. El britànic no només va malgastar la seua primera oportunitat de ser campió del món a Lusail, sinó que va deixar escapar bona part de la renda que atresorava. La cirereta a una tarda històrica la va posar Carlos Sainz amb el seu segon podi de la temporada a Williams, al ser tercer, mentre que Fernando Alonso, molt millorat, va ser setè. Norris manté el liderat amb 408 punts i ara Verstappen, qui no va llançar la tovallola una vegada més, és segon a només 12, mentre que Piastri els sotja amb 18 menys.
La penúltima cita no va tenir els focs artificials esperats a la sortida, ni un frec en un primera revolt net. Piastri va guardar la pole i Norris, amb la calculadora, no va oferir oposició a la bona sortida de Verstappen, que es va posar segon. Darrere, Sainz i Alonso també van començar guanyant posicions, cinquè i sisè.
Per moments, com en l’esprint de dissabte, la carrera va formar el trenet sense distàncies grans però sense possibilitat d’avançar, fins que a les set voltes Nico Hülkenberg (Sauber) va entrepussar amb Pierre Gasly (Alpine) i hi va haver cotxe de seguretat. Allà, el més lògic semblava entrar a boxs, aprofitar la parada, tenint en compte que Pirelli només permetia 25 voltes amb cada joc. Tanmateix, els dos cotxes McLaren van optar per no parar. Piastri i Norris van pressionar amb tot provant d’obrir buit per, amb la parada obligada abans que els seus perseguidors, no perdre gaires posicions, però la tàctica els va sortir malament i això els va costar la victòria i, qui sap, si el Mundial d’aquí a una setmana, ja que Verstappen no va fallar i va firmar la setena victòria del curs, demostrant un cop més que, com a vigent quatre vegades campió, no pensa rendir-se. Diumenge vinent a Abu Dhabi es coneixerà el campió.