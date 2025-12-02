POLIESPORTIU
Fondarella impulsarà un pavelló esportiu inclusiu
Equipament pioner per a persones amb diversitat funcional i obert a tothom
L’ajuntament de Fondarella i el Club Gimnàstic FEDAC Lleida han unit forces per impulsar la construcció d’un pavelló esportiu inclusiu, un gran equipament dissenyat per a persones amb diversitat funcional però obert a la pràctica esportiva de tota la ciutadania. El projecte, redactat per l’empresa d’enginyeria i arquitectura Nadico, aspira a convertir Fondarella en un referent de l’esport inclusiu en el Pla d’Urgell i en el conjunt de Catalunya i Espanya. Preveu la construcció d’un gran pavelló a la zona esportiva local amb dos espais principals: una pista específica per a gimnàstica artística i una altra per a futbol sala, bàsquet i altres disciplines. Tot l’edifici es dissenyarà seguint criteris d’accessibilitat, pensant en les necessitats de persones amb diversitat funcional, tant física com psíquica, i en l’ús compartit per esportistes amb i sense discapacitat.
L’alcalde de Fondarella, Xavi Acosta, va recordar que la demanda d’un pavelló ve de lluny: “És un anhel de tota la vida. En una consulta popular ja va aparèixer com la principal necessitat del municipi, i ara tenim l’oportunitat de fer-ho realitat.”
Així mateix, la regidora Susana Torra va subratllar l’impacte social de la iniciativa, atès que “entitats com Acudam, Siloé i altres organitzacions que treballen amb persones amb diversitat funcional trobaran aquí un espai de referència, i alhora els veïns de Fondarella i dels pobles de l’entorn també podran utilitzar-lo. Aquest projecte donarà vida al poble, dinamitzarà la zona esportiva i ajudarà a situar Fondarella al mapa esportiu de Catalunya”, va assenyalar en aquest sentit.
La impulsora del projecte és Maribel Moncasí, directora tècnica del Club Gimnàstic FEDAC Lleida, entitat especialitzada en gimnàstica artística i pionera en gimnàstica inclusiva. “Fa anys que treballem amb nens i nenes amb diversitat funcional perquè tinguin les mateixes oportunitats que la resta. Aquest nou espai permetrà que disposin d’una seu pròpia, un lloc pensat per a ells però obert a tothom, on es barregin esportistes amb i sense discapacitat en un entorn veritablement inclusiu”, va assegurar Moncasí.
El consistori preveu realitzar la presentació pública a començaments d’any. A partir de llavors, iniciaran una ronda de contactes per buscar finançament.