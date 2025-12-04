NATACIÓ
Emma Carrasco, fora de la semifinal dels 100 estils en la seua estrena
Va ser la 17 a les sèries, a 3 centèsimes del tall
La lleidatana Emma Carrasco (CN Sant Andreu) va arrancar ahir la seua participació en els Campionats d’Europa de piscina curta que es disputen a la localitat polonesa de Lublin amb una discreta participació en els 100 metres estils, en els quals es va quedar a les portes d’assolir la semifinal. La nadadora del CN Sant Andreu va firmar el dissetè millor temps general (1:00.04) i es va quedar a sols tres dècimes del tall, que va marcar la grega Nikoletta Pavlopoulou, que va ser l’última de les setze participants que van aconseguir un bitllet per a la semifinal, que també es va disputar ahir a la tarda.
Carrasco venia d’obtenir l’or en aquesta prova en el Campionat d’Espanya, on es va endur sis metalls –dos plates i tres bronzes, a més de guanyar els 100 estils–. Ahir, en la seua primera presa de contacte amb la piscina polonesa, va millorar lleugerament les dos marques que va aconseguir a l’estatal, un 1.00.29 a les sèries i un 1.00.40 a la final, però el seu temps no va ser suficient per assolir les semifinals.
La lleidatana va nadar a la tercera sèrie, amb diferència la més ràpida, i va finalitzar setena, però la seua marca va ser tres centèsimes superior a la de la grega Pavlopoulou, que va sorprendre accedint a les semifinals des de la primera sèrie. La lleidatana tornarà a competir demà, quan disputarà les sèries dels 200 estils (10.00), a la recerca d’una plaça per a les semifinals de la mateixa tarda i una posterior final, dissabte. Diumenge disputarà els 400 estils per tancar la seua participació.
D’altra banda, Carmen Weiler va sumar la primera medalla per a la delegació espanyola, coronant-se campiona dels 200 esquena, amb nou rècord d’Espanya (2:01.66).