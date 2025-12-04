L’Atlètic Lleida, molt minvat per visitar el líder
Gabri García reconeix que la necessitat de guanyar és "urgent" i lamenta que "viatjarem a Mallorca amb 16 jugadors" per enfrontar-se al Poblense
L’entrenador de l’Atlètic Lleida, Gabri García, va admetre aquest dijous el delicat moment de l’equip, marcat pels mals resultats i una llarga llista de baixes, el que obligarà que l’equip visiti el líder, el Poblense, amb tan sols 16 futbolistes. No obstant, va insistir a mantenir la fe per competir “contra qualsevol”. “Cal fer creure els jugadors que en poden guanyar qualsevol, perquè ho hem fet. Sobretot, competir”, va afirmar.
L’entrenador va admetre que la situació en la classificació és “urgent”, amb l’equip situat en zona de descens, setzè amb 11 punts, a quatre de la permanència. Així, el tècnic va admetre que “seria molt bo arribar a Nadal veient relativament a prop la sortida de la zona baixa”, aturada per a la qual queden tres partits en joc.
Sobre la pressió que viu ell mateix, Gabri va assegurar estar tranquil perquè el cos tècnic està “intentant tot el possible” per revertir la dinàmica. “El dia a dia és bo, però quan les coses no surten bé és normal que s’especuli. Preparem cada partit el millor possible per guanyar els tres punts. Els jugadors veuen que estem buscant-ho tot. Tant de bo la moneda, que ha sortit creu moltes vegades, ara surti cara i puguem donar-li continuïtat”, va expressar.
Gabri no va ocultar la influència de les lesions i problemes extraesportius que arrossega la plantilla. “Viatgem 16 jugadors a Mallorca. Portem sis o set partits més que altres equips, gairebé dos mesos de competició extra, i tot això es nota. Aquesta setmana perdem (per sanció) a Daouda i Alcalá a més, que van fer un gran partit l’altre dia”, va explicar.
Gabri va recordar que la derrota contra l’Atlètic Balears (0-1) va arribar abans d’afrontar “un partit complicat” davant d’un Poblense molt disciplinat, amb jugadors experimentats. Va destacar que el camp, gran i de gespa natural, “permet jugar bé”, i que el rival “pressiona alt, iguala molts duels i també sap replegar-se”. “Intentarem fer un partit que s’ajusti a la seua manera de jugar i adaptar-nos a les dimensions per treure un bon resultat”, va afegir.
El tècnic va assenyalar que la primera part de l’últim partit ha de servir de referència, després d’haver mostrat un bloc més consistent i un joc més controlat. “Va ser una de les millors primeres parts que havíem fet. Igual ara és moment que passin menys coses”, va reconèixer, admetent que a l’equip li agrada “el rock and roll”, però que les circumstàncies obliguen a reduir el risc.