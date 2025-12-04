FUTBOL
L’Atlètic Segre fa un pas cap a la integració
El sub-9 suma al seu staff tècnic un jugador del Genuine de l’Atlètic Lleida
Coincidint amb el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, l’Atlètic Lleida i l’Atlètic Segre van anunciar ahir la posada en marxa d’un projecte innovador a nivell de Catalunya, que suposa fer un gran pas endavant en la integració. Álex Pena, jugador amb discapacitat intel·lectual de l’equip Genuine de l’Atlètic Lleida, s’ha incorporat a l’staff tècnic de l’equip sub-9 de l’Atlètic Segre, que té com a entrenador Pepe Canalis, coordinador del projecte Genuine.
“És un projecte que va bé per a totes les parts, per a l’Álex perquè s’integra amb total normalitat al treball d’un staff tècnic i als nens perquè aprenen que tots som persones i aprenen a respectar tothom”, explica Pepe Canalis. “El que intentem és ajudar que els nens creixin com a persones i que siguin bones persones, independentment de quants d’ells puguin arribar a ser professionals del futbol”, afegeix.
Assenyala que “els primers dies veuen que és una persona a qui li costa parlar, pregunten qui és, però ja és un més del grup i el tracte en el dia a dia és aquest”. Pena és el primer jugador del Genuine que s’incorpora a un staff tècnic del club i la idea, de cara al futur, és la d’anar sumant més jugadors amb discapacitat intel·lectual i, de fet, cada setmana, se suma un jugador diferent de l’equip, que dona un cop de mà a l’entrenador.
“Em sento com un professional, amb ajudants que posen els cons, les tanques... el que els demanes i em satisfà veure com els jugadors entenen el seu rol i veuen que són tan importants els jugadors del Genuine com ho pugui ser jo. És un gran pas endavant quant a integració”, valora.
Projecte Genuine
Álex Pena, per la seua part, explica que “estic molt a gust amb els jugadors i els companys perquè aprenem coses junts i nosaltres els ensenyem aspectes bàsics del joc, com la posició al camp. S’alegren quan ens veuen i això ens motiva per continuar ajudant-los cada dia”, afegeix. Aquesta és la quarta temporada del projecte Genuine a l’Atlètic Lleida.