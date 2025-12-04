HOQUEI
Les lesions deixen en quadre el Vila-sana abans de l’aturada
Anna Salvat i Gime Gómez podrien passar pel quiròfan i Agudo no millora
Les lesions estan sent el gran rival del Club Patí Vila-sana aquesta temporada. A dia d’avui, gairebé la meitat de la plantilla està lesionada o amb problemes físics amb vistes a afrontar tres encontres en poc més d’una setmana, just abans de l’aturada nadalenca en la qual no hi haurà competicions durant un mes.
Laura Pastor, que va ser intervinguda al final de la temporada passada d’un turmell, encara no ha pogut debutar en el que va de campanya i s’espera que a finals del proper mes de gener ja pugui jugar, primer amb el filial de Nacional Catalana perquè vagi agafant confiança. Anna Salvat és una altra de les jugadores que porten ja un temps de baixa, en concret una mica més de dos mesos. Va arribar tocada de jugar l’Europeu amb Espanya, en el qual va conquerir l’or, i després de jugar la Supercopa no ha tornat a calçar-se els patins per uns problemes a l’esquena que fins i tot la podrien obligar a passar pel quiròfan, per la qual cosa la seua absència s’allargaria encara uns mesos més.
L’amenaça del quiròfan també sotja Gimena Gómez, que fa unes setmanes va reaparèixer després de recuperar-se de l’operació que es va fer a l’estiu a un peu. No obstant, l’argentina ha notat molèsties i és possible que hagi de ser intervinguda de nou per substituir la placa que li van col·locar. Una altra argentina, Luchi Agudo, s’ha perdut els tres últims partits per una lesió en un canell i ben aviat se li farà una ressonància per veure l’abast de la dolència, per la qual cosa continua sent baixa indefinida.
L’argentina ha participat en els nou partits que es porten disputats de l’OK Lliga, de forma que ja no pot baixar al filial i queda fixa a la primera plantilla a l’haver jugat els sis encontres que estipula el reglament.
Dai Silva, que aquesta temporada havia demanat abandonar l’elit i jugar amb el filial del Vila-sana, ha estat el recurs a què ha recorregut el tècnic Lluís Rodero per suplir les nombroses baixes que ha tingut durant aquest inici de temporada.
És per això que dissabte passat no va poder jugar el partit de Champions contra el Trissino, perquè ja no pertanyia al filial i no estava inscrita a la competició europea.