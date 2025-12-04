TENIS
La Lliga McDonald’s Lleida clausura la vint-i-dosena edició
La Lliga McDonald’s Lleida de tenis formatiu va posar el punt final a la vint-i-dosena edició amb una gran festa de clausura celebrada dissabte passat a les pistes del Club Tennis Lleida, en la qual van prendre part uns 125 nens i nenes, el millor colofó a dos mesos de competició.
Durant totes les jornades han participat un total de 175 joves d’entre 7 i 10 anys, repartits entre 13 equips.
L’acte va arrancar amb la presentació i la desfilada de tots els equips a la pista central, on cada jugador i jugadora va rebre el seu premi i als capitans de cada una de les formacions se li va fer entrega d’un trofeu commemoratiu de la competició. A la tarda es van portar a terme diferents activitats lúdiques, com unflables i cotxes a pedals, i esportives, com jocs tradicionals i partits de futbol i de tenis, entre d’altres.
Pel que fa al torneig de minitenis que es va disputar durant tota la tarda, els guanyadors van ser Marcos Bermúdez, Jan Redondo, Pol Mallol, Dídac Riu, Llul Morancho i Mateo Comanici.