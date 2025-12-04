Massa càstig per al Cadí
Les d’Isaac Fernández paguen car un mal tercer quart (13-24) i cauen davant del Saragossa, colíder. Gervasini (22 punts) i una bona tornada de Ridard (15) van ser les millors armes urgellenques
El Cadí la Seu no va poder sumar ahir la tercera victòria consecutiva, al caure a casa davant d’un Saragossa (69-82) que va demostrar ser un clar candidat al títol i va batre un Cadí que només es va veure superat en el tercer quart (13-24). L’equip d’Isaac Fernández, en el qual va reaparèixer una bona Ridard (15 punts), va saber moure’s en una primera meitat de ratxes i va provar de reenganxar-se a la segona amb una Gervasini estel·lar (22 punts), però el seu esforç no va ser suficient davant d’un Saragossa que ara colidera la taula només amb el Girona per les derrotes de València i Euskotren. El xoc va arrancar amb un triple de Hollingshed que anunciava una tarda amb bon encert exterior per a les d’Isaac Fernández (3-0). El partit tenia ritme i molts tirs, la qual cosa propiciava ratxes per a ambdós equips. Del 0-6 visitant (3-6) es va passar a un 8-0 per al Cadí, que va completar Ridard en la seua primera cistella (11-6). L’equip aragonès aprofitava el físic per carregar el rebot ofensiu i aconseguir punts a la zona, la qual cosa li va permetre tornar a posar-se davant (11-14) amb un altre parcial, abans que un triple de Ridard igualés per acabar el quart (14-14). El Cadí la Seu va sortir al segon quart en la mateixa línia, ferri en defensa i amb molt ritme en els atacs, la qual cosa li va permetre distanciar-se amb un màxim avantatge de vuit punts (28-20), gràcies a quatre triples. Però el Saragossa no es deixava intimidar i va igualar de nou el xoc amb un altre parcial de 0-8 (28-28), que va derivar en un intercanvi de cistelles fins al 32-34 al descans. El tercer quart va definir el partit. El Saragossa va portar a col·lació el seu millor joc, davant d’un Cadí que es va mantenir a prop per l’orgull de Gervasini, que va anotar els únics nou punts urgellencs a la primera meitat de parcial (41-42). Però quan se’n va anar a la banqueta, el cop de realitat va ser brutal, perquè l’equip aragonès, liderat per Leite (22 punts) i Pueyo (12), va trencar el matx amb un parcial de 0-12, que va situar un 41-54 que va resultar inabastable. La distància de 13 punts es va mantenir per arrancar l’últim quart (45-58) i, malgrat un parell de triples de Ridard i una Gervasini que es negava a tirar la tovallola, les d’Isaac Fernández gairebé mai van baixar dels deu punts de distància, davant d’un Saragossa que va controlar a la perfecció el ritme del joc i va saber quan accelerar per no donar esperances a un Cadí que pot treure coses positives de la derrota (69-82).